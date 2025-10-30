    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Im Fokus der Quartalszahlenvorlage hätten die überraschend hohen Kosten für die erneut verschobene Auslieferung des Großraumjets 777X gestanden, schrieb Ken Herbert am Mittwochabend. Dies überschatte indes viele erfreuliche Aspekte wie etwa die erstmals seit 2023 positive Barmittelentwicklung und die anhaltende Stabilität im Rüstungsgeschäft. Den Einfluss der verschobenen 777X-Auslieferung auf die Barmittelentwicklung 2026 preisten die Konsensprognosen wohl zudem schon ein./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 182,1EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ken Herbert
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 250
    Kursziel alt: 250
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


