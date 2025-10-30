    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA
    RBC stuft BBVA auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe etwas unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag. Er führt dies auf Wertminderungen, Kosten und die erzielten Handelserträge zurück. Entgegen gewirkt habe das unerwartet hohe Nettozinseinkommen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:43 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:43 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 17,09EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Benjamin Toms
    Analysiertes Unternehmen: BBVA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17,50
    Kursziel alt: 17,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



