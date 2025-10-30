    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Gewinne und der Barmittelzufluss des Luft- und Raumfahrtkonzerns hätten den Marktkonsens übertroffen, was an diesem aber wenig ändern sollte, schrieb David Perry am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das neue Kursziel begründete er mit höheren Bewertungsmultiplikatoren. Sein Vertrauen in die Erreichung seiner mittel- bis langfristigen Schätzungen sei gestiegen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 213,1EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David H Perry
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 240
    Kursziel alt: 220
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


