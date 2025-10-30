RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. James Edwardes Jones hob am Donnerstag eine eher enttäuschende Umsatzentwicklung hervor, während gewinnseitig alles in Ordnung sei. Außerdem erwähnte er umfangreiche Aktienrückkäufe und eine Zwischendividende. Diese sei nicht gerade wuchtig, aber ein wichtiges Anzeichen für das, was noch komme./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 53,38EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
