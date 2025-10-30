    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    RBC stuft Scout24 auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa sprach am Donnerstag im ersten Kommentar von erneut ermutigenden Resultaten des Immobilien-Portalbetreibers. Das Umsatzwachstum habe leicht über den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr sei nach oben eingeengt worden. Letzteres entspreche allerdings bereits den Erwartungen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:02 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:02 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 98,90EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Wassachon Udomsilpa
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



