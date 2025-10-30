JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Entscheidend für die Jahresziele sei aber die Entwicklung im Schlussquartal./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 7,42EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8
Kursziel alt: 8
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
