JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Entscheidend für die Jahresziele sei aber die Entwicklung im Schlussquartal./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 7,42EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



