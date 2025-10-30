Blume gibt Posten als Porsche-Chef nicht ohne Wehmut auf

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Oliver Blume gibt seinen Posten als Porsche-Chef zum Jahreswechsel nicht ohne Wehmut auf. "Mein Herz hängt an diesem Unternehmen", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Bislang führt Blume die Sportwagenmarke Porsche und auch den Mutterkonzern Volkswagen in einer Doppelrolle.



"Die aktuellen Krisen sind massiv, deshalb ist jetzt die Konzentration auf ein Unternehmen wichtig", ergänzte er. Wichtigster Aspekt: Der Konzern verdiene "unterm Strich zu wenig", sagte der Manager. "Die Zeiten des dauerhaft wachsenden Wohlstandes sind vorbei." Das gelte für sein Unternehmen, wie für das ganze Land. Einer der Gründe sei das eingebrochene Autogeschäft in Fernost. "Vor allem die Erträge aus China haben strukturelle Probleme hier im Land ausgeglichen, quasi überdeckt", so der Manager. "Das geht jetzt nicht mehr."





