Wirtschaft
Blume gibt Posten als Porsche-Chef nicht ohne Wehmut auf
"Die aktuellen Krisen sind massiv, deshalb ist jetzt die Konzentration auf ein Unternehmen wichtig", ergänzte er. Wichtigster Aspekt: Der Konzern verdiene "unterm Strich zu wenig", sagte der Manager. "Die Zeiten des dauerhaft wachsenden Wohlstandes sind vorbei." Das gelte für sein Unternehmen, wie für das ganze Land. Einer der Gründe sei das eingebrochene Autogeschäft in Fernost. "Vor allem die Erträge aus China haben strukturelle Probleme hier im Land ausgeglichen, quasi überdeckt", so der Manager. "Das geht jetzt nicht mehr."
Mittelfristig würden Elektroautos für Kunden ohnehin viel attraktiver werden, "auch weil sie günstiger werden als Verbrenner oder Hybride", so der Vorstandsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns. Um die Antriebswende zu unterstützen, sollte der Staat sich bei der Förderung auf die Elektromobilität konzentrieren. Zur Finanzierung könnte man auch die Dieselsubventionierung heranziehen: "Das könnte man stufenweise umschichten in die Elektromobilität", sagte Blume.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Auf relativ sicheren Terrain bewegen wir uns charttechnisch erst zwischen 55 - 63 Euro ( hatten wir zuletzt Anfang 25 ) . Um dahin zu kommen , braucht es solide hoffnungsweckende Information ; am besten vom neuen CEO . Inhaltlich fehlt mir nach allem Vorangegangenen allerdings die Phantasie , was da noch kommen soll ; es bleibt spannend ...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Weil die Börse zukünftige vermutete Entwicklungen vorweg nimmt , die ´schlechten Zahlen ´ sind Vergangenheit , börsentechnisch abgearbeitet ! Majorität der Anleger geht davon aus , daß es schlimmer nicht mehr kommen wird . Hatten ein bestätigtes Doppeltief bei 40 E in jüngster Zeit Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif ,,,
Ferrari hat doch das gleiche Problem, wie Porsche.