    RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die niederländische Bank habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Die angehobene Jahresprognose liege nahe am Konsens, sie bringe das Institut aber in eine gute Position für 2026 und 2027. Die Kapitalausschüttungen seien im Gesamtpaket eine positive Überraschung, wobei der Anteil der Aktienrückkäufe jedoch etwas geringer ausfalle./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:09 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:09 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.




