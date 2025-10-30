JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Der Logistikdienstleister habe durch die Bank positiv überrascht, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mittelpunkte der eingeengten Jahreszielspannen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 57,45EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

