Aeson Power setzt neue Sicherheits- und Leistungsmaßstäbe mit Natrium-Ionen-Batterien auf der All-Energy Australia 2025

Nach dem weltweiten Erfolg in der Automobilbranche betritt Aeson Power's polyanionische Natrium-Ionen-Technologie nun den australischen Off-Grid-, Telekommunikations- und kommerziellen Markt mit dem Debüt der Systeme APSI2500 , APSI2500-UPS , und HaloDyne-HV .

MELBOURNE, Australien, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der australische Energiespeicher-Innovator Aeson Power definiert mit der Einführung seiner Natrium-Ionen-Energiespeichersysteme der nächsten Generation auf der All-Energy Australia 2025 in Melbourne die Sicherheit, Leistung und Nachhaltigkeit von Batterien neu.

Aeson Power wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne. Das Unternehmen ist ein wichtiger Partner des Batterieherstellers Xupai und kombiniert über 30 Jahre Erfahrung und einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar mit lokalem australischem Know-how in den Bereichen Technik und Feldtests.

"Unser Ziel war immer einfach: , um eine neue Batterieauswahl zu schaffen, die den australischen und neuseeländischen Standards entspricht", so Scott Clark, Sales & Marketing Manager-Oceania, . "Wenn es hier funktioniert, kann es überall auf der Welt funktionieren."

"Wir sind auch stolz darauf, dass wir bei All-Energy unseren ersten nationalen Vertriebspartner DPA haben, der unsere Natrium-Ionen-Batterien unter den realen Bedingungen Australiens getestet hat."

HaloDyne APSI2500: Robust für den netzunabhängigen Einsatz

Mit mehr als 5.000 Zyklen, einer 10-Jahres-Garantie und einem Betriebsbereich von -30°C bis +80°C bietet das APSI2500 hohe Sicherheit ohne die Brandgefahr oder das thermische Durchgehen wie bei Lithium-Ionen-Akkus. Das 48V 50Ah rack-mount Design erfordert keine aktive Kühlung oder Feuerunterdrückung, was Kosten und Komplexität reduziert. Kompatibel mit den Wechselrichtern Deye, Noark, Victron Energy und Selectronic SP Pro , unterstützt es die nahtlose Integration und Fernüberwachung.

StatoDyne APSI2500-UPS: Strom für raue UmgebungenDas

APSI2500-UPS wurde für Telekommunikations-, USV- und Standby-Anwendungen entwickelt und bietet eine risikofreie, wartungsfreie Leistung ohne BMS oder Firmware-Abhängigkeit. Er arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -30°C bis +80°C und kann sich vollständig auf 0 V entladen und sicher wiederherstellen.

HaloDyne-HV: Skalierbare Leistung für C&I

Für industrielle Anwender bieten die HaloDyne-HV 75/150 und 125/150 Systeme skalierbare Speicher bis zu 3 MWh, die sicher ohne Kühlung oder Brandunterdrückung betrieben werden können - ideal für Bergbau, Gewerbe und abgelegene Projekte.

Über Aeson Power

Aeson Power ist ein australischer Anbieter von Natrium-Ionen-Batterietechnologien, der sichere, saubere und erschwingliche Energielösungen für den Automobil-, Wohn-, Gewerbe- und Versorgungssektor anbietet. Als wichtiger Partner von Xupai kann Aeson Power auf globales Know-how zurückgreifen: 7 Fabriken, 5.000 Mitarbeiter und Niederlassungen in mehr als 100 Regionen verbinden Größe mit lokaler Innovation, um die Zukunft der Energiespeicherung nach Australien und darüber hinaus zu bringen.

Scott Clark - Sales & Marketing Manager, Ozeanien

scott.clark@aesonpower.com.au

www.aesonpower.com.au

