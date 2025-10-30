RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Der Elektrokonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Er lobte aber eine solide Entwicklung im Bereich der Industrie-Automation mit diskreten Fertigungs- und Automatisierungslösungen als Glanzpunkt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 249,5EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,00 € , was eine Steigerung von +4,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer