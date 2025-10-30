RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Der Elektrokonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Er lobte aber eine solide Entwicklung im Bereich der Industrie-Automation mit diskreten Fertigungs- und Automatisierungslösungen als Glanzpunkt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 249,5EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte