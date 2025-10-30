    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric
    RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Der Elektrokonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Er lobte aber eine solide Entwicklung im Bereich der Industrie-Automation mit diskreten Fertigungs- und Automatisierungslösungen als Glanzpunkt./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 249,5EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Mark Fielding
    Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 270
    Kursziel alt: 270
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
