    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Renditen steigen nach Fed-Aussagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen legen leicht zu, Euro-Bund-Future steigt.
    • Powell dämpft Erwartungen auf Zins-Senkung im Dezember.
    • Wirtschaftswachstum stagniert, Reformen gefordert.
    Deutsche Anleihen - Renditen steigen nach Fed-Aussagen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 129,31 Punkte. Zuvor war der Bund-Future am Mittwochabend nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed stark unter Druck geraten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Vormittag auf 2,64 Prozent.

    Die Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vom Vortag haben die deutschen Renditen gestützt. Powell hat die Erwartung einer weiteren Leitzinssenkung im Dezember gedämpft. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", sagte er. Analysten waren hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen. Powell räumte zudem ein, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die Dezember-Entscheidung "stark unterschiedliche Ansichten" gegeben habe.

    Die Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum bewegten den Anleihemarkt hingegen kaum. Nach dem Minus im Frühjahr stagnierte das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal gemessen am Vorquartal. Volkswirte hatten dies erwartet.

    "Es läuft weiterhin nicht in Deutschland", kommentierte Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt bei der LBBW. "Nur immer auf den Impuls des Sondervermögens zu verweisen, wird auf die Dauer zu wenig sein." Der Ökonom fordert wachstumsfördernde Reformen.

    Am Nachmittag stehen noch die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Es wird keine Veränderung der Zinsen erwartet. "Die EZB verharrt seit vier Monaten in einer abwartenden Haltung", schreiben Experten der Commerzbank. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte diesen Ansatz erneut bekräftigen, nachdem die jüngsten Äußerungen auf einen Konsens hindeuten./jsl/jkr/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Renditen steigen nach Fed-Aussagen Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 129,31 Punkte. Zuvor war der Bund-Future am Mittwochabend nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed …