    AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2025 / Doppelsieg für die BMW Bank

    Auszeichnung in den Kategorien "Deutsche Premiumfabrikate" und "Aufsteiger des Jahres" (FOTO)

    München (ots) - Die BMW Bank zählt zu den Spitzenreitern beim diesjährigen
    AUTOHAUS VersicherungsMonitor. Gemeinsam mit den Partnern VHV Allgemeine
    Versicherung AG und AXA Versicherung AG sicherte sich das
    Finanzdienstleistungsangebot der BMW Group Platz 1 in den Kategorien "Deutsche
    Premiumfabrikate" und "Aufsteiger des Jahres". "Wir freuen uns sehr über das
    Vertrauen der Händler. Die Auszeichnung spornt uns an, die Servicequalität auch
    künftig konsequent mit starken Partnern, klaren Prozessen und einem Fokus auf
    Kundennähe auszubauen", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken,
    Vertrieb der BMW Bank.

    Die aktuelle Analyse der Fachpublikation AUTOHAUS zeigt, dass die BMW Bank in
    vielen Kategorien über dem Marktdurchschnitt liegt. Punkten konnte sie vor allem
    mit der zuverlässigen Beantwortung von Anfragen (+0,55), einer
    anwenderfreundlichen Versicherungssoftware (+0,45) und einer hohen Zufriedenheit
    mit dem Innendienst (+0,43). Auch für das geringe Beschwerdeaufkommen bei Kunden
    vergaben die Händler Bestnoten. Seit 2009 ermittelt das Marktforschungsinstitut
    puls im Auftrag des Branchenmediums AUTOHAUS die Zufriedenheit der Autohändler
    in der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kooperationspartner aus der
    Kfz-Versicherungswirtschaft. In diesem Jahr bewerteten 378 Entscheider 19
    Einzelkriterien, darunter Leistungsspektrum, Schadenregulierung, Fachkompetenz
    und die Qualität des Innendienstes.

    Attraktive Versicherungsangebote für BMW Kunden

    In Zusammenarbeit mit der VHV Allgemeine Versicherung AG und der AXA
    Versicherung AG hat die BMW Bank Kfz-Versicherungslösungen für unterschiedliche
    Bedürfnisse geschaffen. Für Leasing-Kunden bietet die VHV eine Vollkasko- sowie
    eine Haftpflichtversicherung an. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die
    monatlichen Prämien bei der VHV unabhängig vom persönlichen
    Schadenfreiheitsrabatt konstant bleiben. Dies ist ein wichtiger Baustein, der
    für Planungssicherheit und Kostentransparenz sorgt. Das Komplettpaket
    Ready2Drive von AXA bietet vier Wochen Vollkasko-Versicherungsschutz kostenlos
    beim Kauf eines BMW oder eines MINI ab Zulassung. Nach dem Probemonat
    profitieren die Kundinnen und Kunden von attraktiven Konditionen.

    Informationen für die Redaktionen

    Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit
    Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter
    betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für
    Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie
    die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und
    Kreditkarten.

    Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und
    einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank
    GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI
    Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

    Pressekontakt:

    Medienkontakt.
    BMW Bank GmbH
    Christoph Güttner
    E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
    Telefon: +49-89-3184-1703

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6147976
    OTS: BMW Bank GmbH


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
