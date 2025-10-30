AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2025 / Doppelsieg für die BMW Bank
Auszeichnung in den Kategorien "Deutsche Premiumfabrikate" und "Aufsteiger des Jahres" (FOTO)
München (ots) - Die BMW Bank zählt zu den Spitzenreitern beim diesjährigen
AUTOHAUS VersicherungsMonitor. Gemeinsam mit den Partnern VHV Allgemeine
Versicherung AG und AXA Versicherung AG sicherte sich das
Finanzdienstleistungsangebot der BMW Group Platz 1 in den Kategorien "Deutsche
Premiumfabrikate" und "Aufsteiger des Jahres". "Wir freuen uns sehr über das
Vertrauen der Händler. Die Auszeichnung spornt uns an, die Servicequalität auch
künftig konsequent mit starken Partnern, klaren Prozessen und einem Fokus auf
Kundennähe auszubauen", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken,
Vertrieb der BMW Bank.
Die aktuelle Analyse der Fachpublikation AUTOHAUS zeigt, dass die BMW Bank in
vielen Kategorien über dem Marktdurchschnitt liegt. Punkten konnte sie vor allem
mit der zuverlässigen Beantwortung von Anfragen (+0,55), einer
anwenderfreundlichen Versicherungssoftware (+0,45) und einer hohen Zufriedenheit
mit dem Innendienst (+0,43). Auch für das geringe Beschwerdeaufkommen bei Kunden
vergaben die Händler Bestnoten. Seit 2009 ermittelt das Marktforschungsinstitut
puls im Auftrag des Branchenmediums AUTOHAUS die Zufriedenheit der Autohändler
in der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kooperationspartner aus der
Kfz-Versicherungswirtschaft. In diesem Jahr bewerteten 378 Entscheider 19
Einzelkriterien, darunter Leistungsspektrum, Schadenregulierung, Fachkompetenz
und die Qualität des Innendienstes.
Attraktive Versicherungsangebote für BMW Kunden
In Zusammenarbeit mit der VHV Allgemeine Versicherung AG und der AXA
Versicherung AG hat die BMW Bank Kfz-Versicherungslösungen für unterschiedliche
Bedürfnisse geschaffen. Für Leasing-Kunden bietet die VHV eine Vollkasko- sowie
eine Haftpflichtversicherung an. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die
monatlichen Prämien bei der VHV unabhängig vom persönlichen
Schadenfreiheitsrabatt konstant bleiben. Dies ist ein wichtiger Baustein, der
für Planungssicherheit und Kostentransparenz sorgt. Das Komplettpaket
Ready2Drive von AXA bietet vier Wochen Vollkasko-Versicherungsschutz kostenlos
beim Kauf eines BMW oder eines MINI ab Zulassung. Nach dem Probemonat
profitieren die Kundinnen und Kunden von attraktiven Konditionen.
Informationen für die Redaktionen
Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit
Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter
betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für
Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie
die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und
Kreditkarten.
Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und
einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank
GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI
Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.
Pressekontakt:
Medienkontakt.
BMW Bank GmbH
Christoph Güttner
E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
Telefon: +49-89-3184-1703
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6147976
OTS: BMW Bank GmbH
