Auszeichnung in den Kategorien "Deutsche Premiumfabrikate" und "Aufsteiger des Jahres" (FOTO)

München (ots) - Die BMW Bank zählt zu den Spitzenreitern beim diesjährigen

AUTOHAUS VersicherungsMonitor. Gemeinsam mit den Partnern VHV Allgemeine

Versicherung AG und AXA Versicherung AG sicherte sich das

Finanzdienstleistungsangebot der BMW Group Platz 1 in den Kategorien "Deutsche

Premiumfabrikate" und "Aufsteiger des Jahres". "Wir freuen uns sehr über das

Vertrauen der Händler. Die Auszeichnung spornt uns an, die Servicequalität auch

künftig konsequent mit starken Partnern, klaren Prozessen und einem Fokus auf

Kundennähe auszubauen", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken,

Vertrieb der BMW Bank.



Die aktuelle Analyse der Fachpublikation AUTOHAUS zeigt, dass die BMW Bank in

vielen Kategorien über dem Marktdurchschnitt liegt. Punkten konnte sie vor allem

mit der zuverlässigen Beantwortung von Anfragen (+0,55), einer

anwenderfreundlichen Versicherungssoftware (+0,45) und einer hohen Zufriedenheit

mit dem Innendienst (+0,43). Auch für das geringe Beschwerdeaufkommen bei Kunden

vergaben die Händler Bestnoten. Seit 2009 ermittelt das Marktforschungsinstitut

puls im Auftrag des Branchenmediums AUTOHAUS die Zufriedenheit der Autohändler

in der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kooperationspartner aus der

Kfz-Versicherungswirtschaft. In diesem Jahr bewerteten 378 Entscheider 19

Einzelkriterien, darunter Leistungsspektrum, Schadenregulierung, Fachkompetenz

und die Qualität des Innendienstes.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG! Long 76,82€ 0,54 × 14,88 Zum Produkt Short 86,88€ 0,55 × 14,60 Zum Produkt