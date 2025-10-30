Camino und Nittetsu beginnen mit eigenen Laugungsstudien hinsichtlich Wachstumsmöglichkeiten des Kupferprojekts Puquios in Chile

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 30. Oktober 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTCID: CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Joint Venture mit Nittetsu Mining Co., Ltd. („Nittetsu“) mit Laugungsstudien im Metallurgie- und Chemiewerk von Nittetsu in Tokio beginnen wird. Diese Studien sollen die Skalierbarkeit des Kupferprojekts Puquios („Puquios“ oder das „Projekt“) bewerten.

Die Mine Puquios ist als konventioneller Sulfid-Laugungsbetrieb geplant, bei dem die Technologie der Lösungsmittelextraktion und elektrolytischen Gewinnung („SXEW“) eingesetzt wird. Alle für den Baubeginn erforderlichen Genehmigungen liegen vor, wobei die Errichtung der Mine für die erste Jahreshälfte 2026 vorgesehen ist. Zur Unterstützung der Erschließung bemühen sich Camino und Nittetsu aktiv um eine Darlehensfazilität bei einem japanischen Kreditgeber, der angesichts der aktuellen Bedingungen für Bergbaufinanzierungen voraussichtlich äußerst wettbewerbsfähige Konditionen anbieten wird.

Die erste Phase der Erschließung der Kupfermine Puquios ist nun auf dem Weg in Richtung Produktion. Das Unternehmen bewertet zurzeit Möglichkeiten hinsichtlich einer Hochskalierung, wobei es die hypogene Kupfermineralisierung unterhalb der supergenen, löslichen Kupferzonen anpeilt. Im Rahmen des Projekts wurden bereits Bohrungen auf insgesamt etwa 8.170 m in der primären mineralisierten Zone abgeschlossen. Es wurden zwei Explorationsstollen angelegt, um die Kupfermineralisierung in der Tiefe zu erreichen, und es wurden Proben der tieferen Mineralisierung entnommen und zur Analyse an die Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Nittetsu in Tokio geschickt. Nittetsu hat eigene Kupfergewinnungstechnologien weiterentwickelt und erste Ergebnisse zeigen wettbewerbsfähige Gewinnungsraten für unterschiedliche Arten von Kupfermineralisierungen. Die tiefere Kupfermineralisierung bei Puquios wird in der Anlage gelaugt, um sie für die nächste Phase der Hochskalierung des Projekts weiter zu berücksichtigen.

Mit Blick auf die Zukunft beabsichtigt das Unternehmen, neue Laugungstechnologien weiter zu bewerten und zu integrieren, um die effektivste Strategie für die Hochskalierung der Kupferproduktion bei Puquios zu ermitteln.

Abbildung 1: Nittetsu Mining Research & Development Center in Tokio.