Universal Digital und ReYuu Japan unterzeichnen Absichtserklärung hinsichtlich der Entwicklung von strategischem Finanzierungsrahmen

Absichtserklärung sieht potenzielle Fazilität in Höhe von 100 Mio. USD zur Unterstützung der Strategie von ReYuu im Bereich digitale Assets vor

Vancouver, British Columbia – 30. Oktober 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. („Universal Digital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: LFG, OTCQB: LFGMF, FWB: 8R20) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung mit ReYuu Japan Inc. („ReYuu“) unterzeichnet hat, um einen strategischen Kooperationsrahmen zur Unterstützung der Initiativen von ReYuu im Bereich der digitalen Assets in Japan zu schaffen.

Im Rahmen der Absichtserklärung wird Universal Digital die Federführung bei der Entwicklung und Koordinierung einer potenziellen Darlehensfazilität in Höhe von bis zu 100 Millionen USD übernehmen, die zur Unterstützung der Strategie von ReYuu hinsichtlich digitaler Assets dienen soll.

„Diese Absichtserklärung stärkt unsere strategische Partnerschaft mit ReYuu Japan und ist ein entscheidender Schritt bei der Erforschung neuer Finanzierungs- und Treasury-Modelle für die Integration digitaler Assets“, sagte Chris Yeung, Chief Executive Officer von Universal Digital. „Durch die Zusammenarbeit mit ReYuu positionieren wir Universal Digital so, dass wir an der Entwicklung verantwortungsbewusster, institutionell orientierter Rahmenbedingungen für digitale Assets in ganz Asien mitwirken können.“

Die Absichtserklärung wurde am 29. Oktober 2025 unterzeichnet und verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, sofern sie nicht von einer der Parteien mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt wird. Sie legt die Absicht der Parteien zur Zusammenarbeit fest, vorbehaltlich der Ausverhandlung und des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen, und begründet keine verbindlichen Verpflichtungen hinsichtlich der Finanzierungsbedingungen oder Kapitalzusagen. Die Absichtserklärung unterliegt japanischem Recht.

Über Universal Digital Inc.

Universal Digital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.