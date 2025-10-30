    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anleger honorieren gute Lufthansa-Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Aktien steigen um 3,7% auf 7,20 Euro.
    • Quartalszahlen zeigen leicht gesunkenen operativen Gewinn.
    • Fluggastzahlen steigen, Umsatz wächst um 4%.
    AKTIE IM FOKUS - Anleger honorieren gute Lufthansa-Zahlen
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Lufthansa haben am Donnerstag mit einem deutlichen Kursplus auf Quartalszahlen reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere der Airline 3,7 Prozent höher bei 7,20 Euro und waren damit zweitbester Wert im MDax . Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Gewinn von knapp 17 Prozent zu Buche.

    Bei der Lufthansa sorgten ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten im dritten Quartal für einen leicht gesunkenen bereinigten operativen Gewinn (Ebit). Der Überschuss schrumpfte wegen eines negativen Steuereffekts sogar um 12 Prozent. Dagegen stieg die Zahl der Fluggäste um drei Prozent, der Umsatz wuchs um vier Prozent. Im laufenden Jahr soll der bereinigte operative Gewinn aber weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro liegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.864,88€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.050,38€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Sanierungsmaßnahmen und die Flottenerneuerung der Lufthansa trügen zu einer verbesserten Performance bei, urteilte RBC-Experte Ruairi Cullinane. Allerdings stehe die Kranich-Linie auch unter Druck durch steigende Personalkosten und sehe sich auf einigen Strecken Nachfragerisiken gegenüber. Insgesamt sei das Unternehmen aber gut aufgestellt, um die Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen.

    Die Airline habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, konstatierte JPMorgan-Analyst Harry Gowers. Die sich stabilisierenden Preisaussichten sollten positiv aufgenommen werden./edh/ag/jha/

    Deutsche Lufthansa

    +4,31 %
    -1,64 %
    -10,73 %
    -8,43 %
    +6,87 %
    +2,06 %
    +36,21 %
    -24,05 %
    +59,33 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 7,234 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,75 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -31,17 %/-3,63 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Anleger honorieren gute Lufthansa-Zahlen Die Aktien der Lufthansa haben am Donnerstag mit einem deutlichen Kursplus auf Quartalszahlen reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere der Airline 3,7 Prozent höher bei 7,20 Euro und waren damit zweitbester Wert im MDax . Im bisherigen …