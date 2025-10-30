AKTIE IM FOKUS
Anleger honorieren gute Lufthansa-Zahlen
- Lufthansa-Aktien steigen um 3,7% auf 7,20 Euro.
- Quartalszahlen zeigen leicht gesunkenen operativen Gewinn.
- Fluggastzahlen steigen, Umsatz wächst um 4%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Lufthansa haben am Donnerstag mit einem deutlichen Kursplus auf Quartalszahlen reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere der Airline 3,7 Prozent höher bei 7,20 Euro und waren damit zweitbester Wert im MDax . Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Gewinn von knapp 17 Prozent zu Buche.
Bei der Lufthansa sorgten ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten im dritten Quartal für einen leicht gesunkenen bereinigten operativen Gewinn (Ebit). Der Überschuss schrumpfte wegen eines negativen Steuereffekts sogar um 12 Prozent. Dagegen stieg die Zahl der Fluggäste um drei Prozent, der Umsatz wuchs um vier Prozent. Im laufenden Jahr soll der bereinigte operative Gewinn aber weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro liegen.
Die Sanierungsmaßnahmen und die Flottenerneuerung der Lufthansa trügen zu einer verbesserten Performance bei, urteilte RBC-Experte Ruairi Cullinane. Allerdings stehe die Kranich-Linie auch unter Druck durch steigende Personalkosten und sehe sich auf einigen Strecken Nachfragerisiken gegenüber. Insgesamt sei das Unternehmen aber gut aufgestellt, um die Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen.
Die Airline habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, konstatierte JPMorgan-Analyst Harry Gowers. Die sich stabilisierenden Preisaussichten sollten positiv aufgenommen werden./edh/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 7,234 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,75 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -31,17 %/-3,63 % bedeutet.
Buy on bad news: Pilotenstreik? Wunderbar! Da kaufe ich gerne, wenn alle anderen davonlaufen. Auch der mögliche!? Streik wird beigelegt werden. Vielleicht gibt es gar keinen Streik? Der Gewinn der letzten Quartale spricht für LH. Zudem sollte die WM 2026 ein Buchungsanstieg bei LH und TUI begünstigen.
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...