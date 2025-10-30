ROUNDUP
Hellofresh mit Umsatzrückgang - Jahresausblick aber bestätigt
- Umsatzrückgang bei Hellofresh um 13,5 Prozent.
- Sparprogramm und Produktverbesserungen gestartet.
- Jahresprognose bleibt trotz Verlusten bestätigt.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat im dritten Quartal vor allem wegen des weiter schwächelnden Geschäfts mit Kochboxen einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Zudem fielen die Ergebnisse deutlich schlechter aus als ein Jahr zuvor. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen am Donnerstag dennoch. Bei der Umsetzung eines Sparprogramms sieht Konzernchef Dominik Richter das Unternehmen auf Kurs.
An der Börse waren die Papiere von Hellofresh nach anfänglichen Verlusten gefragt. Die Aktie legte am Vormittag um gut zwei Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat der Anteilsschein allerdings mehr als ein Drittel an Wert verloren.
Für Jefferies-Analyst Giles Thorne hat Hellofresh ein solides Quartal hinter sich. Wie schon länger signalisiert, sollte sich der Fokus im vierten Quartal wieder auf Wachstum verlagern. Operative Probleme bei Fertigessen hätten dazu geführt, dass der Konzern deutlich hinter seinen Prognosen zurückliege.
Für Exprete Marcus Diebel von JPMorgan ist die Bestätigung der Jahresprognose beruhigend. Sie sende ein positives Signal für das vierte Quartal.
Im dritten Quartal fielen die Umsätze zum Vorjahreszeitraum um 13,5 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,3 Prozent.
Während der Umsatz mit Kochboxen im dritten Quartal um 15,5 Prozent rückläufig war, gab die deutlich kleinere Sparte rund um Fertiggerichte um 11,1 Prozent nach.
Hellofresh macht schon seit einiger Zeit ein Rückgang der Kundennachfrage zu schaffen. Hinzu kam ein stärkerer Euro. Das Management hat daraufhin ein Sparprogramm gestartet und setzt zur Ankurbelung der Nachfrage auf Produktverbesserungen. Die Mitte August gekappte Jahresprognose wurde von Konzernchef Richter nun bestätigt.
Für das laufende Jahr wird weiter ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 415 bis 465 Millionen Euro erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Wertminderungen soll 175 bis 225 Millionen Euro erreichen. Beim Umsatz geht Hellofresh weiter von einem währungsbereinigten Rückgang um 6 bis 8 Prozent aus.
Im dritten Quartal sank das bereinigte operative Konzernergebnis von 72,1 auf 40,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verbuchte Hellofresh einen höheren Verlust nach Anteilen Dritter als im Vorjahr von gut 49 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte hier ein Fehlbetrag von mehr als 33 Millionen zu Buche gestanden./err/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 7,474 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,80 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +31,75 %/+84,45 % bedeutet.
Hier die Zahlen für August 2025:
Bild: 11823_20250715082955_
Bild: 11823_20250715083006_
Factor scheint Hellofresh in den USA bezüglich des - vermutlich größtenteils durch Werbemaßnahmen generierten - Webtraffics nun dauerhaft überholt zu haben. Der Konkurrent Homechef scheint in den letzten Monaten wieder etwas Boden verloren zu haben.
Bei Goodchop sieht man das gleiche Spiel wie vor ein paar Jahren zwischen Factor und Freshly (die inzwischen vom Markt verschwunden sind): man hat den bisherigen Marktführer Butcherbox beim Webtraffic überholt, dieser wird es aktuell wohl schwer haben, weiteres Wachstum zu generieren. Zum Vergleich: vor zweieinhalb Jahren lag Goodchop noch auf dem Niveau von CrowdCow.
Mich persönlich überrascht das ein bisschen. Es wirkt gerade so, als ob man in den USA wieder verstärkt Gas gibt - und das eigentlich in allen Bereichen: Kochboxen, Ready-to-eat und bei Goodchop. Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen...
Wo ich eine andere Meinung habe: "Geld verdienen" und dann ein operatives Ergebnis oder Ergebnis nach Steuern zitieren passt nicht. Ob man Geld verdient hat sieht man in der CF-Rechnung und nicht in der Bilanz oder GuV. V.a. sprichst du dann absolut richtigerweise das Thema "Dividenden" an. Woraus werden denn Dividenden bezahlt? Nicht aus dem operativen Ergebnis oder aus dem EBITDA oder AEBITDA oder EBIT oder dem net income, sondern eben aus dem FCF. HF könnte problemlos in vermutlich 2 Jahren eine Dividende zahlen (Geld fließt ja jetzt auch schon über das ARP zurück an die Aktionäre). Ob sie eine Dividende zahlen wird man aber sehen, hängt auch davon ob, wieviel man in Good Chop, Pets Table, Roll-out Factor etc. noch investieren möchte oder ob man bereits früher einen "stabilen Gleichgewichts-Zustand" anvisiert und auf "(sehr?) hohem Niveau" dann einfach vor sich hin lebt ohne größere Invests und Wachstum aber mit massiver Cash-Generierung. Denke das ist aber noch zu früh zum Beurteilen... das weiß vermutlich ja HF selbst noch nicht ob jemals z.B. ein Good Chop auf Länder in Europa ausgerollt werden soll.