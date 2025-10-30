WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Allerdings sei dies in seinen Schätzungen bereits weitgehend berücksichtigt gewesen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,56 % und einem Kurs von 159,2EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.
