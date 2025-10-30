WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Allerdings sei dies in seinen Schätzungen bereits weitgehend berücksichtigt gewesen./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,56 % und einem Kurs von 159,2EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 161

Kursziel alt: 161

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

