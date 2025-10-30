WARBURG RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die bestehenden Trends seien bestätigt worden./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 80,20EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.