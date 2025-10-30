Umsätze rückläufig
Geschäftszahlen bringen HelloFresh nicht zum Kochen
HelloFresh gab am Donnerstag die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt.
- HelloFresh Q3 2025: Umsatz um 9,3% gesunken.
- Aktie 93% unter Allzeithoch, Anleger skeptisch.
- Prognose: Umsatzrückgang 6-8%, EBITDA 415-465 Mio. €
Die Aktie des Kochbox-Lieferant HelloFresh muss sich immer noch an ihrem Hype aus der Coronapandemie messen lassen. Mittlerweile liegen die Anteilsscheine rund 93 Prozent unter ihrem Allzeithoch.
Die Aktie von HelloFresh dümpelt derzeit im Niemandsland, ohne klare Richtung. Am Donnerstag konnte sie nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen zumindest ein wenig Boden gut machen. Das Vertrauen der Anleger ist aber schwer zurück zu gewinnen, da die Umsätze weiter rückläufig sind.
Denn der konzernweite Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 9,3 Prozent zurück (Q3 2025: 1.658,3 Millionen Euro; Q3 2024: 1.828,4 Millionen Euro), blieb jedoch gegenüber dem Vorquartal stabil.
Ein zweistelliger Rückgang der Bestellzahlen – wurde teilweise durch einen deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts (Q3 2025: 68,7 Millionen Euro; Q3 2024: 66,2 Millionen Euro) ausgeglichen.
Das Unternehmen versucht auf Qualität statt Masse zu setzten. Das Unternehmen sieht eine schrittweise Verbesserung der Umsatztendenzen im Bereich Kochboxen, die auf mehrere Produktoptimierungsinitiativen in verschiedenen Märkten zurückzuführen sind – insbesondere auf das "ReFresh"-Programm für HelloFresh in den USA.
Das bereinigte EBITDA lag im Quartal bei 40,3 Millionen Euro (im Vojahr: 72,1 Millionen Euro).
In den ersten neun Monaten 2025 blieb die finanzielle Lage der Gruppe solide: Der Free Cash Flow (vor Leasingrückzahlungen) betrug 170,4 Millionen Euro, ein Anstieg um 140,5 Millionen Euro.
HelloFresh bestätigt seine bereits veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2025: Der währungsbereinigte Umsatz wird weiterhin einen Rückgang zwischen 6 Prozent und 8 Prozent aufweisen. Das bereinigte EBITDA wird in einer Spanne von 415 bis 465 Millionen Euro erwartet.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 7,576EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.