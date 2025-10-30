Geschäftszahlen bringen HelloFresh nicht zum Kochen

Die Aktie von HelloFresh dümpelt derzeit im Niemandsland, ohne klare Richtung. Am Donnerstag konnte sie nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen zumindest ein wenig Boden gut machen. Das Vertrauen der Anleger ist aber schwer zurück zu gewinnen, da die Umsätze weiter rückläufig sind.

Die Aktie des Kochbox-Lieferant HelloFresh muss sich immer noch an ihrem Hype aus der Coronapandemie messen lassen. Mittlerweile liegen die Anteilsscheine rund 93 Prozent unter ihrem Allzeithoch.

Denn der konzernweite Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 9,3 Prozent zurück (Q3 2025: 1.658,3 Millionen Euro; Q3 2024: 1.828,4 Millionen Euro), blieb jedoch gegenüber dem Vorquartal stabil.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Ein zweistelliger Rückgang der Bestellzahlen – wurde teilweise durch einen deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts (Q3 2025: 68,7 Millionen Euro; Q3 2024: 66,2 Millionen Euro) ausgeglichen.

Das Unternehmen versucht auf Qualität statt Masse zu setzten. Das Unternehmen sieht eine schrittweise Verbesserung der Umsatztendenzen im Bereich Kochboxen, die auf mehrere Produktoptimierungsinitiativen in verschiedenen Märkten zurückzuführen sind – insbesondere auf das "ReFresh"-Programm für HelloFresh in den USA.

Psst ... Es ist Zeit für Börse, Baby! Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt

Das bereinigte EBITDA lag im Quartal bei 40,3 Millionen Euro (im Vojahr: 72,1 Millionen Euro).

In den ersten neun Monaten 2025 blieb die finanzielle Lage der Gruppe solide: Der Free Cash Flow (vor Leasingrückzahlungen) betrug 170,4 Millionen Euro, ein Anstieg um 140,5 Millionen Euro.

HelloFresh bestätigt seine bereits veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2025: Der währungsbereinigte Umsatz wird weiterhin einen Rückgang zwischen 6 Prozent und 8 Prozent aufweisen. Das bereinigte EBITDA wird in einer Spanne von 415 bis 465 Millionen Euro erwartet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 7,576EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,97 € , was eine Steigerung von +5,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!