Arbeitslosigkeit bleibt auf niedrigem Niveau

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Arbeitslosigkeit im September weiterhin kaum verändert. Die Arbeitslosenquote verharrte den dritten Monat in Folge auf 6,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Die Arbeitslosigkeit ist damit im Währungsraum weiter historisch niedrig. Bereits vor einem Jahr, im September 2024, hatte die Quote auf dem aktuellen Niveau gelegen.

In absoluten Zahlen stieg die Arbeitslosenzahl im Monatsvergleich um 65.000. Im Jahresvergleich legte sie um 187.000 zu. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug 11,003 Millionen.