JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate bestätigten die schon bekannten Eckdaten, und der damals revidierte Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Craig A. McDowell am Donnerstag. Er sieht weiterhin Druck auf den Aktienkurs, da der Chipindustrie-Ausrüster 2025 eher am unteren Ende der eigenen Zielspannen landen dürfte. Angesichts der Auftragsentwicklung stünden zudem die Erwartungen an das kommende Jahr unter Druck./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,62 % und einem Kurs von 13,48EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A. McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,40

Kursziel alt: 13,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,40 € , was einem Rückgang von -2,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer