    JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate bestätigten die schon bekannten Eckdaten, und der damals revidierte Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Craig A. McDowell am Donnerstag. Er sieht weiterhin Druck auf den Aktienkurs, da der Chipindustrie-Ausrüster 2025 eher am unteren Ende der eigenen Zielspannen landen dürfte. Angesichts der Auftragsentwicklung stünden zudem die Erwartungen an das kommende Jahr unter Druck./rob/gl/ag

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,62 % und einem Kurs von 13,48EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Craig A. McDowell
    Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 13,40
    Kursziel alt: 13,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


