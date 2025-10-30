RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Diese übertroffen habe die Fluggesellschaft mit ihrem Passagiergeschäft, auch wegen niedrigerer Treibstoffkosten. Enttäuscht habe die Wartungssparte./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,94 % und einem Kurs von 7,308EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.





