WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 28,40 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des IoT-Spezialisten habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Malte Schaumann am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zudem habe Kontron erneut die Umsatzziele gesenkt./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 23,04EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,40

Kursziel alt: 28,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

