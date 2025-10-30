    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron
    WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 28,40 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des IoT-Spezialisten habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Malte Schaumann am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zudem habe Kontron erneut die Umsatzziele gesenkt./rob/mf/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 23,04EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: Kontron
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 28,40
    Kursziel alt: 28,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



