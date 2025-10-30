Crash oder Einstiegschance? Silber könnte bis Mitte 2026 stark zulegen

Nach einem starken Jahr hat der Preis für Silber zuletzt deutlich nachgegeben. Laut einer aktuellen Analyse der UBS deuten technische Indikatoren auf einen weiteren Rückgang in Richtung 45 US-Dollar je Unze hin. Die Korrektur folgt auf ein Jahr mit kräftigen Kursgewinnen und spiegelt laut der Bank kurzfristige Übertreibungen wider.

Gestiegene Silberimporte aus den Vereinigten Staaten hätten zudem zur Entspannung am wichtigen Londoner Markt beigetragen, so die UBS-Analysten. Die Spreads zwischen den Preisen in den USA und Großbritannien hätten sich verringert, und die Terminkurve bleibe zwar in Backwardation, zeige aber eine weniger steile Struktur.

Trotz der jüngsten Schwäche bleibt die UBS optimistisch. "Die fundamentalen Treiber für höhere Silberpreise sind weiterhin intakt", heißt es in dem Bericht. Niedrigere Nominal- und Realzinsen, die hohen globalen Schulden sowie Überlegungen zur Abwertung des US-Dollars dürften den Silberpreis langfristig stützen. Die Analysten erwarten, dass sich das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2026 erholt und damit das Gold-Silber-Verhältnis auf etwa 76 senkt, mit Potenzial bis 70.

Dieser Hintergrund spreche laut der UBS für eine anhaltend starke Investitionsnachfrage. Die Bestände von Silber-ETFs könnten ihr bisheriges Rekordniveau von rund 1,021 Milliarden Unzen übertreffen, ausgehend von derzeit etwa 820 Millionen Unzen. Bereits eine moderate Nachfrage habe den Silbermarkt zum fünften Mal in Folge in ein Defizit geführt.

Für dieses Jahr erwartet die Bank, dass das Defizit doppelt so hoch ausfallen wird wie im Vorjahr. Auf Basis einer Goldpreisprognose von 4.200 US-Dollar je Unze und des erwarteten Verhältnisses zwischen Gold und Silber rechnet sie mit einem Silberpreis von 55 US-Dollar je Unze bis Ende Juni 2026 – mit Aufwärtspotenzial in Richtung 60 US-Dollar.

Als mögliche Gegenkräfte nennt die Bank eine nachlassende industrielle Nachfrage. Zwar könnten die jährlichen Solarinstallationen in China ihren Höhepunkt erreicht haben, doch das anhaltende Engagement Pekings für erneuerbare Energien dürfte die geringere Silberintensität pro Solarmodul ausgleichen.

Ein weiteres Risiko sei eine mögliche Wiederbelebung des sogenannten US-Exzeptionalismus, also eine erneute US-Dollarstärke, die die Nachfrage nach Edelmetallen insgesamt belasten könnte. Dennoch bleibe eine "anhaltende Investitionsnachfrage unerlässlich, damit die Silberpreise auf einem hohen Niveau bleiben und neue Allzeithochs erreichen können".

Die UBS hält an einer positiven Einschätzung fest und empfiehlt weiterhin Long-Positionen im Silber. Der jüngste Rückgang biete Anlegern "eine Chance, sich für höhere Preise zu positionieren".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



