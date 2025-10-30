    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Shanghai kooperiert mit Überseehäfen, um mehr grüne Schifffahrtskorridore zu schaffen

    Beijing (ots/PRNewswire) - Als das 2025 North Bund Forum am Sonntag eröffnet
    wurde, stieß Shanghai mit seinen Bemühungen, mehr grüne Schifffahrtskorridore
    mit Partnern in Übersee zu aufzubauen, bei den internationalen Teilnehmenden auf
    reges Interesse.

    Gegenwärtig werden in den grünen Schifffahrtskorridoren, die gemeinsam mit
    mehreren europäischen und amerikanischen Häfen eingerichtet wurden, die
    intensive Anwendung von Technologien zur Emissionsreduzierung und die
    Beteiligung mehrerer Parteien vorangetrieben, um ein Testfeld für die
    Umgestaltung der globalen Schifffahrtsindustrie zu schaffen.

    So ist der Hafen von Shanghai gemeinsam mit dem Hafen von Barcelona in Spanien
    und dem Hafen von Antwerpen-Brügge in Belgien Mitbegründer eines grünen
    Ro-Ro-Schifffahrtskorridors. Andere chinesische Häfen bauen ähnliche grüne
    Schifffahrtskorridore mit deutschen und französischen Häfen auf.

    Der 2024 eröffnete "grüne Schifffahrtskorridor Shanghai-Hamburg" hat nach
    einjähriger Bauzeit die nachhaltige Entwicklung vorangetrieben.

    Neben dem regulären Landstromdienst können die Containerliegeplätze des
    Shanghaier Hafens nun auch LNG und grünes Methanol tanken. Die Liegeplätze im
    Hamburger Hafen mit 100-prozentig umweltfreundlicher Landstromversorgung planen,
    noch in diesem Jahr mit der Methanoleinspeisung zu beginnen, um gemeinsam ein
    Modell zur Emissionsreduzierung für eurasische Schifffahrtsrouten zu entwickeln.

    Zwischen den Häfen von Shanghai und Hamburg betreibt COSCO Shipping Lines zwei
    Linienschiffe, die die Anforderungen des IMO-Kohlenstoffintensitätsindikators
    erfüllen, um eine kohlenstoffarme Schifffahrt proaktiv zu praktizieren.

    Vor dem Hintergrund eines immer stärker werdenden Trends zu einer
    kohlenstoffarmen Entwicklung schlossen sich weitere vor- und nachgelagerte
    Institutionen dem Bau des grünen Schifffahrtskorridors an, darunter Det Norske
    Veritas, die China Classification Society und das Maritime Technology
    Cooperation Center, Asien.

    Zuvor hatte bereits 2022 ein weiterer Korridor zwischen dem Hafen von Shanghai
    und den Häfen von Los Angeles und Long Beach weitere Fortschritte erzielt,
    darunter eine 100-prozentige Landstromversorgung, der Einsatz von Schiffen mit
    niedrigen CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus und mehr
    Dienstleistungen zur Einspeisung sauberer Schiffskraftstoffe.

    Auf dem Forum wurde eine internationale Kooperationsinitiative für einen grünen
    Schifffahrtskorridor vorgestellt, in der vorgeschlagen wird, die Entwicklung
    kohlenstoffarmer Schiffe zu fördern, kohlenstofffreie Häfen zu bauen, die
    Versorgung mit umweltfreundlichen Kraftstoffen zu verbessern und bewährte
    Verfahren auszutauschen, um gemeinsam "transozeanische kohlenstofffreie Brücken"
    zu bauen.

    Die städtische Verkehrskommission von Shanghai und der Betreiber des Hafens von
    Melbourne haben außerdem eine gemeinsame Initiative für einen grünen
    Schifffahrtskorridor ins Leben gerufen in der sie sich verpflichteten, sich auf
    die Dekarbonisierung und umweltfreundliche Praktiken wie den Einsatz sauberer
    Technologien und erneuerbarer Ressourcen zu konzentrieren, um den ökologischen
    Fußabdruck der Schifffahrt so weit wie möglich zu verringern.

