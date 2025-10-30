Shanghai kooperiert mit Überseehäfen, um mehr grüne Schifffahrtskorridore zu schaffen

Beijing (ots/PRNewswire) - Als das 2025 North Bund Forum am Sonntag eröffnet

wurde, stieß Shanghai mit seinen Bemühungen, mehr grüne Schifffahrtskorridore

mit Partnern in Übersee zu aufzubauen, bei den internationalen Teilnehmenden auf

reges Interesse.



Gegenwärtig werden in den grünen Schifffahrtskorridoren, die gemeinsam mit

mehreren europäischen und amerikanischen Häfen eingerichtet wurden, die

intensive Anwendung von Technologien zur Emissionsreduzierung und die

Beteiligung mehrerer Parteien vorangetrieben, um ein Testfeld für die

Umgestaltung der globalen Schifffahrtsindustrie zu schaffen.





So ist der Hafen von Shanghai gemeinsam mit dem Hafen von Barcelona in Spanien

und dem Hafen von Antwerpen-Brügge in Belgien Mitbegründer eines grünen

Ro-Ro-Schifffahrtskorridors. Andere chinesische Häfen bauen ähnliche grüne

Schifffahrtskorridore mit deutschen und französischen Häfen auf.



Der 2024 eröffnete "grüne Schifffahrtskorridor Shanghai-Hamburg" hat nach

einjähriger Bauzeit die nachhaltige Entwicklung vorangetrieben.



Neben dem regulären Landstromdienst können die Containerliegeplätze des

Shanghaier Hafens nun auch LNG und grünes Methanol tanken. Die Liegeplätze im

Hamburger Hafen mit 100-prozentig umweltfreundlicher Landstromversorgung planen,

noch in diesem Jahr mit der Methanoleinspeisung zu beginnen, um gemeinsam ein

Modell zur Emissionsreduzierung für eurasische Schifffahrtsrouten zu entwickeln.



Zwischen den Häfen von Shanghai und Hamburg betreibt COSCO Shipping Lines zwei

Linienschiffe, die die Anforderungen des IMO-Kohlenstoffintensitätsindikators

erfüllen, um eine kohlenstoffarme Schifffahrt proaktiv zu praktizieren.



Vor dem Hintergrund eines immer stärker werdenden Trends zu einer

kohlenstoffarmen Entwicklung schlossen sich weitere vor- und nachgelagerte

Institutionen dem Bau des grünen Schifffahrtskorridors an, darunter Det Norske

Veritas, die China Classification Society und das Maritime Technology

Cooperation Center, Asien.



Zuvor hatte bereits 2022 ein weiterer Korridor zwischen dem Hafen von Shanghai

und den Häfen von Los Angeles und Long Beach weitere Fortschritte erzielt,

darunter eine 100-prozentige Landstromversorgung, der Einsatz von Schiffen mit

niedrigen CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus und mehr

Dienstleistungen zur Einspeisung sauberer Schiffskraftstoffe.



Auf dem Forum wurde eine internationale Kooperationsinitiative für einen grünen

Schifffahrtskorridor vorgestellt, in der vorgeschlagen wird, die Entwicklung

kohlenstoffarmer Schiffe zu fördern, kohlenstofffreie Häfen zu bauen, die

Versorgung mit umweltfreundlichen Kraftstoffen zu verbessern und bewährte

Verfahren auszutauschen, um gemeinsam "transozeanische kohlenstofffreie Brücken"

zu bauen.



Die städtische Verkehrskommission von Shanghai und der Betreiber des Hafens von

Melbourne haben außerdem eine gemeinsame Initiative für einen grünen

Schifffahrtskorridor ins Leben gerufen in der sie sich verpflichteten, sich auf

die Dekarbonisierung und umweltfreundliche Praktiken wie den Einsatz sauberer

Technologien und erneuerbarer Ressourcen zu konzentrieren, um den ökologischen

Fußabdruck der Schifffahrt so weit wie möglich zu verringern.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/347958.html



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/2801420/d885b0320cbb452ca92b27465aee53b8.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-shanghai-kooperiert-mit-uberseehafen-um-mehr-grune-schifffahrtskorridore-zu-sch

affen-302591447.html



Pressekontakt:



Linlin Yang,

linlinyanglyn@163.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6148033

OTS: Xinhua Silk Road Information Service







