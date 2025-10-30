Xinhua Silk Road
Shanghai stärkt den Aufbau eines internationalen Schifffahrtszentrums durch transformative Maßnahmen
Beijing (ots/PRNewswire) - Shanghai macht stetige Fortschritte in seinem
Bestreben, sich zu einem internationalen Schifffahrtszentrum zu entwickeln, und
verringert durch transformative Entwicklungsbemühungen den Abstand zu Singapur
und London.
Nach der Eröffnung des North Bund Forums 2025 am Sonntag, zu dem
Schifffahrtsexperten aus aller Welt zusammenkamen, steht die ostchinesische
Metropole erneut im Rampenlicht aufgrund ihrer expandierenden hochwertigen
Schifffahrtsdienstleistungen und ihrer gestärkten globalen Verbindungen.
Vom "alten Kai" zum "Sitz von Schifffahrtsunternehmen" hat der North Bund der
Stadt einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und eine vollständige
Industriekette für hochwertige Schifffahrtsdienstleistungen aufgebaut.
Bis Ende 2024 waren im Schifffahrtsdienstleistungscluster des North Bund mehr
als 4.600 verwandte Unternehmen ansässig.
In den letzten Jahren hat Shanghai auch die parallele Entwicklung von Ad-hoc-
und institutioneller Schiedsgerichtsbarkeit gefördert.
Im Mai wurde der North Bund International Legal Service Port ins Leben gerufen.
Durch die Integration von Dienstleistungen und die Zusammenarbeit mit lokalen
Seeschiedsrichtern hat sich dort ein vollständiges Ökosystem für
Schifffahrtsrechtsdienstleistungen herausgebildet.
Was Finanzdienstleistungen angeht, so ist die China Shipowners Mutual Assurance
Association (CSA) - Chinas größter P&I-Versicherer - 2017 in den North Bund
umgezogen.
In den letzten zwei Jahren sind traditionelle europäische
Mainstream-Schifffahrtsunternehmen wie CMA CGM und Alberta Shipmanagement Ltd.
der CSA beigetreten, was den wachsenden Einfluss des Verbandes auf dem globalen
Schifffahrtsmarkt widerspiegelt.
Im Juli gab die China Classification Society den Start ihres internationalen
Schiffsinspektionsgeschäfts in Shanghai bekannt.
Song Baoru, Parteichef der Shanghai Maritime University, sagte, dass im Zeitraum
des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) eine Verlagerung von der grundlegenden
Fertigstellung zur umfassenden Fertigstellung des Aufbaus des internationalen
Schifffahrtszentrums Shanghai zu beobachten sei.
Neben der Bündelung von schifffahrtsbezogenen Finanz-, Rechts-, Schiedsgerichts-
und anderen hochwertigen Dienstleistungen sowie der Einrichtung von
Innovationsmechanismen dürften sich die internationalen
Schifffahrtsdienstleistungen in Shanghai weiter verbessern.
Bislang hat Shanghai in diesem Jahr eine Städtepartnerschaft mit dem
französischen Hafen Haropa geschlossen und seine freundschaftlichen Beziehungen
zum Hafen von Los Angeles vertieft, wodurch die Zusammenarbeit mit globalen
Partnern in beide Richtungen beschleunigt wurde.
Neben der ersten Absichtserklärung zwischen der Internationalen
Seeschifffahrtsorganisation und einer lokalen Regierung deuten die
Mitgliedschaft der CSA in der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS), die
Eröffnung einer ICS-Vertretung in Shanghai und weitere Partnerschaften mit
globalen Häfen auf engere Verbindungen und eine umweltfreundliche Zusammenarbeit
Shanghais mit der globalen Schifffahrtsindustrie hin.
