    Shanghai stärkt den Aufbau eines internationalen Schifffahrtszentrums durch transformative Maßnahmen

    Beijing (ots/PRNewswire) - Shanghai macht stetige Fortschritte in seinem
    Bestreben, sich zu einem internationalen Schifffahrtszentrum zu entwickeln, und
    verringert durch transformative Entwicklungsbemühungen den Abstand zu Singapur
    und London.

    Nach der Eröffnung des North Bund Forums 2025 am Sonntag, zu dem
    Schifffahrtsexperten aus aller Welt zusammenkamen, steht die ostchinesische
    Metropole erneut im Rampenlicht aufgrund ihrer expandierenden hochwertigen
    Schifffahrtsdienstleistungen und ihrer gestärkten globalen Verbindungen.

    Vom "alten Kai" zum "Sitz von Schifffahrtsunternehmen" hat der North Bund der
    Stadt einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und eine vollständige
    Industriekette für hochwertige Schifffahrtsdienstleistungen aufgebaut.

    Bis Ende 2024 waren im Schifffahrtsdienstleistungscluster des North Bund mehr
    als 4.600 verwandte Unternehmen ansässig.

    In den letzten Jahren hat Shanghai auch die parallele Entwicklung von Ad-hoc-
    und institutioneller Schiedsgerichtsbarkeit gefördert.

    Im Mai wurde der North Bund International Legal Service Port ins Leben gerufen.
    Durch die Integration von Dienstleistungen und die Zusammenarbeit mit lokalen
    Seeschiedsrichtern hat sich dort ein vollständiges Ökosystem für
    Schifffahrtsrechtsdienstleistungen herausgebildet.

    Was Finanzdienstleistungen angeht, so ist die China Shipowners Mutual Assurance
    Association (CSA) - Chinas größter P&I-Versicherer - 2017 in den North Bund
    umgezogen.

    In den letzten zwei Jahren sind traditionelle europäische
    Mainstream-Schifffahrtsunternehmen wie CMA CGM und Alberta Shipmanagement Ltd.
    der CSA beigetreten, was den wachsenden Einfluss des Verbandes auf dem globalen
    Schifffahrtsmarkt widerspiegelt.

    Im Juli gab die China Classification Society den Start ihres internationalen
    Schiffsinspektionsgeschäfts in Shanghai bekannt.

    Song Baoru, Parteichef der Shanghai Maritime University, sagte, dass im Zeitraum
    des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) eine Verlagerung von der grundlegenden
    Fertigstellung zur umfassenden Fertigstellung des Aufbaus des internationalen
    Schifffahrtszentrums Shanghai zu beobachten sei.

    Neben der Bündelung von schifffahrtsbezogenen Finanz-, Rechts-, Schiedsgerichts-
    und anderen hochwertigen Dienstleistungen sowie der Einrichtung von
    Innovationsmechanismen dürften sich die internationalen
    Schifffahrtsdienstleistungen in Shanghai weiter verbessern.

    Bislang hat Shanghai in diesem Jahr eine Städtepartnerschaft mit dem
    französischen Hafen Haropa geschlossen und seine freundschaftlichen Beziehungen
    zum Hafen von Los Angeles vertieft, wodurch die Zusammenarbeit mit globalen
    Partnern in beide Richtungen beschleunigt wurde.

    Neben der ersten Absichtserklärung zwischen der Internationalen
    Seeschifffahrtsorganisation und einer lokalen Regierung deuten die
    Mitgliedschaft der CSA in der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS), die
    Eröffnung einer ICS-Vertretung in Shanghai und weitere Partnerschaften mit
    globalen Häfen auf engere Verbindungen und eine umweltfreundliche Zusammenarbeit
    Shanghais mit der globalen Schifffahrtsindustrie hin.

