Shanghai stärkt den Aufbau eines internationalen Schifffahrtszentrums durch transformative Maßnahmen

Beijing (ots/PRNewswire) - Shanghai macht stetige Fortschritte in seinem

Bestreben, sich zu einem internationalen Schifffahrtszentrum zu entwickeln, und

verringert durch transformative Entwicklungsbemühungen den Abstand zu Singapur

und London.



Nach der Eröffnung des North Bund Forums 2025 am Sonntag, zu dem

Schifffahrtsexperten aus aller Welt zusammenkamen, steht die ostchinesische

Metropole erneut im Rampenlicht aufgrund ihrer expandierenden hochwertigen

Schifffahrtsdienstleistungen und ihrer gestärkten globalen Verbindungen.





Vom "alten Kai" zum "Sitz von Schifffahrtsunternehmen" hat der North Bund der

Stadt einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und eine vollständige

Industriekette für hochwertige Schifffahrtsdienstleistungen aufgebaut.



Bis Ende 2024 waren im Schifffahrtsdienstleistungscluster des North Bund mehr

als 4.600 verwandte Unternehmen ansässig.



In den letzten Jahren hat Shanghai auch die parallele Entwicklung von Ad-hoc-

und institutioneller Schiedsgerichtsbarkeit gefördert.



Im Mai wurde der North Bund International Legal Service Port ins Leben gerufen.

Durch die Integration von Dienstleistungen und die Zusammenarbeit mit lokalen

Seeschiedsrichtern hat sich dort ein vollständiges Ökosystem für

Schifffahrtsrechtsdienstleistungen herausgebildet.



Was Finanzdienstleistungen angeht, so ist die China Shipowners Mutual Assurance

Association (CSA) - Chinas größter P&I-Versicherer - 2017 in den North Bund

umgezogen.



In den letzten zwei Jahren sind traditionelle europäische

Mainstream-Schifffahrtsunternehmen wie CMA CGM und Alberta Shipmanagement Ltd.

der CSA beigetreten, was den wachsenden Einfluss des Verbandes auf dem globalen

Schifffahrtsmarkt widerspiegelt.



Im Juli gab die China Classification Society den Start ihres internationalen

Schiffsinspektionsgeschäfts in Shanghai bekannt.



Song Baoru, Parteichef der Shanghai Maritime University, sagte, dass im Zeitraum

des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) eine Verlagerung von der grundlegenden

Fertigstellung zur umfassenden Fertigstellung des Aufbaus des internationalen

Schifffahrtszentrums Shanghai zu beobachten sei.



Neben der Bündelung von schifffahrtsbezogenen Finanz-, Rechts-, Schiedsgerichts-

und anderen hochwertigen Dienstleistungen sowie der Einrichtung von

Innovationsmechanismen dürften sich die internationalen

Schifffahrtsdienstleistungen in Shanghai weiter verbessern.



Bislang hat Shanghai in diesem Jahr eine Städtepartnerschaft mit dem

französischen Hafen Haropa geschlossen und seine freundschaftlichen Beziehungen

zum Hafen von Los Angeles vertieft, wodurch die Zusammenarbeit mit globalen

Partnern in beide Richtungen beschleunigt wurde.



Neben der ersten Absichtserklärung zwischen der Internationalen

Seeschifffahrtsorganisation und einer lokalen Regierung deuten die

Mitgliedschaft der CSA in der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS), die

Eröffnung einer ICS-Vertretung in Shanghai und weitere Partnerschaften mit

globalen Häfen auf engere Verbindungen und eine umweltfreundliche Zusammenarbeit

Shanghais mit der globalen Schifffahrtsindustrie hin.



