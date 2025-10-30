Xinhua Silk Road
Chinesischer Likörhersteller Wuliangye gewinnt EFQM Global Award 2025
Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Spirituosenhersteller Wuliangye Yibin
Co., Ltd. hat kürzlich den EFQM Global Award 2025 gewonnen und erneut sein
Streben nach höchster Qualität demonstriert, das auf seinem Konzept "Harmonie
und Schönheit" gründet.
Mit der höchsten "Sieben-Diamanten"-Zertifizierung ist der EFQM Global Award,
den Wuliangye erhalten hat, einer der drei wichtigsten Qualitätsauszeichnungen
weltweit und Maßstab für unternehmerische Qualität.
In den 1980er-Jahren implementierte der chinesische Spirituosenhersteller ein
umfassendes Qualitätsmanagement und führte später Performance Excellence
Frameworks und EFQM-Modelle ein, um das Qualitätsmanagementkonzept in die
Unternehmensstrategien und -abläufe zu integrieren.
Laut dem EFQM-Bewertungsbericht wurde Wuliangye für seine Leistung bei der
Förderung einer auf "Harmonie und Schönheit" basierenden Unternehmenskultur, der
Balance von Tradition und Innovation und der Förderung einer groß angelegten
Entwicklung mit starker ESG-Ausrichtung empfohlen.
Der Bericht dient nicht nur als Anerkennung für das Qualitätsmanagement von
Wuliangye, sondern zeigt auch die Wege des Likörherstellers zur nachhaltigen
Entwicklung unter den Aspekten Qualität, Ökologie und Kultur auf.
In puncto Qualität hat Wuliangye ein integriertes Qualitätsmanagementsystem
etabliert und optimiert, das die gesamte industrielle Kette vom Getreidekorn bis
zum Likörtropfen überwacht und bereits fünf Mal mit dem höchsten chinesischen
Preis für Qualitätsmanagement ausgezeichnet wurde.
Um die Umwelt zu schützen, hat Wuliangye das Konzept eines klimaneutralen
Likörherstellers entwickelt und so die erste hochmoderne grüne Fabrik in Chinas
Spirituosenbranche gegründet.
Im Hinblick auf die Kultur hat der Likörhersteller eine Unternehmenskultur
geschaffen, die tief in der Philosophie von "Harmonie und Schönheit" verwurzelt
ist und ihre eigene Entwicklungsphilosophie in die nachhaltige Entwicklung
einfließen lässt.
In diesem Jahr haben sich weltweit über 200 Unternehmen um den EFQM Global Award
beworben, von denen 14 ausgezeichnet wurden. Laut Russell Longmuir, CEO bei
EFQM, ist Wuliangye das einzige Unternehmen, das innerhalb nur eines Jahres nach
Einführung des EFQM-Modells und der RADAR-Logik ein derart erfreuliches Ergebnis
erzielt hat.
Bei der EFQM Sustainable Performance Conference 2025 und der Global Award
Ceremony 2025, die kürzlich in Spanien stattfand, wurde Wuliangye außerdem für
seine Leistungen bei der Steigerung der Unternehmensperformance und der
gleichzeitigen Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.
Als einer der Impulsgeber der chinesischen Baijiu-Industrie ist Wuliangye
bestrebt, globale Exzellenzstandards zu nutzen, um Managementinnovationen und
die industrielle Modernisierung voranzutreiben und so zur nachhaltigen
Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie beizutragen.










