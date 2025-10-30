Chinesischer Likörhersteller Wuliangye gewinnt EFQM Global Award 2025

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Spirituosenhersteller Wuliangye Yibin

Co., Ltd. hat kürzlich den EFQM Global Award 2025 gewonnen und erneut sein

Streben nach höchster Qualität demonstriert, das auf seinem Konzept "Harmonie

und Schönheit" gründet.



Mit der höchsten "Sieben-Diamanten"-Zertifizierung ist der EFQM Global Award,

den Wuliangye erhalten hat, einer der drei wichtigsten Qualitätsauszeichnungen

weltweit und Maßstab für unternehmerische Qualität.





In den 1980er-Jahren implementierte der chinesische Spirituosenhersteller ein

umfassendes Qualitätsmanagement und führte später Performance Excellence

Frameworks und EFQM-Modelle ein, um das Qualitätsmanagementkonzept in die

Unternehmensstrategien und -abläufe zu integrieren.



Laut dem EFQM-Bewertungsbericht wurde Wuliangye für seine Leistung bei der

Förderung einer auf "Harmonie und Schönheit" basierenden Unternehmenskultur, der

Balance von Tradition und Innovation und der Förderung einer groß angelegten

Entwicklung mit starker ESG-Ausrichtung empfohlen.



Der Bericht dient nicht nur als Anerkennung für das Qualitätsmanagement von

Wuliangye, sondern zeigt auch die Wege des Likörherstellers zur nachhaltigen

Entwicklung unter den Aspekten Qualität, Ökologie und Kultur auf.



In puncto Qualität hat Wuliangye ein integriertes Qualitätsmanagementsystem

etabliert und optimiert, das die gesamte industrielle Kette vom Getreidekorn bis

zum Likörtropfen überwacht und bereits fünf Mal mit dem höchsten chinesischen

Preis für Qualitätsmanagement ausgezeichnet wurde.



Um die Umwelt zu schützen, hat Wuliangye das Konzept eines klimaneutralen

Likörherstellers entwickelt und so die erste hochmoderne grüne Fabrik in Chinas

Spirituosenbranche gegründet.



Im Hinblick auf die Kultur hat der Likörhersteller eine Unternehmenskultur

geschaffen, die tief in der Philosophie von "Harmonie und Schönheit" verwurzelt

ist und ihre eigene Entwicklungsphilosophie in die nachhaltige Entwicklung

einfließen lässt.



In diesem Jahr haben sich weltweit über 200 Unternehmen um den EFQM Global Award

beworben, von denen 14 ausgezeichnet wurden. Laut Russell Longmuir, CEO bei

EFQM, ist Wuliangye das einzige Unternehmen, das innerhalb nur eines Jahres nach

Einführung des EFQM-Modells und der RADAR-Logik ein derart erfreuliches Ergebnis

erzielt hat.



Bei der EFQM Sustainable Performance Conference 2025 und der Global Award

Ceremony 2025, die kürzlich in Spanien stattfand, wurde Wuliangye außerdem für

seine Leistungen bei der Steigerung der Unternehmensperformance und der

gleichzeitigen Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.



Als einer der Impulsgeber der chinesischen Baijiu-Industrie ist Wuliangye

bestrebt, globale Exzellenzstandards zu nutzen, um Managementinnovationen und

die industrielle Modernisierung voranzutreiben und so zur nachhaltigen

Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie beizutragen.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/347999.html



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2803558/photo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-chinesischer-likorhersteller-wuliangye-gewinnt-efqm-global-award-2025-302593361

.html



Pressekontakt:



Shanshan Gu,

1054852417@qq.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6148035

OTS: Xinhua Silk Road Information Service







