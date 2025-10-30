    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Chinesischer Likörhersteller Wuliangye gewinnt EFQM Global Award 2025

    Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Spirituosenhersteller Wuliangye Yibin
    Co., Ltd. hat kürzlich den EFQM Global Award 2025 gewonnen und erneut sein
    Streben nach höchster Qualität demonstriert, das auf seinem Konzept "Harmonie
    und Schönheit" gründet.

    Mit der höchsten "Sieben-Diamanten"-Zertifizierung ist der EFQM Global Award,
    den Wuliangye erhalten hat, einer der drei wichtigsten Qualitätsauszeichnungen
    weltweit und Maßstab für unternehmerische Qualität.

    In den 1980er-Jahren implementierte der chinesische Spirituosenhersteller ein
    umfassendes Qualitätsmanagement und führte später Performance Excellence
    Frameworks und EFQM-Modelle ein, um das Qualitätsmanagementkonzept in die
    Unternehmensstrategien und -abläufe zu integrieren.

    Laut dem EFQM-Bewertungsbericht wurde Wuliangye für seine Leistung bei der
    Förderung einer auf "Harmonie und Schönheit" basierenden Unternehmenskultur, der
    Balance von Tradition und Innovation und der Förderung einer groß angelegten
    Entwicklung mit starker ESG-Ausrichtung empfohlen.

    Der Bericht dient nicht nur als Anerkennung für das Qualitätsmanagement von
    Wuliangye, sondern zeigt auch die Wege des Likörherstellers zur nachhaltigen
    Entwicklung unter den Aspekten Qualität, Ökologie und Kultur auf.

    In puncto Qualität hat Wuliangye ein integriertes Qualitätsmanagementsystem
    etabliert und optimiert, das die gesamte industrielle Kette vom Getreidekorn bis
    zum Likörtropfen überwacht und bereits fünf Mal mit dem höchsten chinesischen
    Preis für Qualitätsmanagement ausgezeichnet wurde.

    Um die Umwelt zu schützen, hat Wuliangye das Konzept eines klimaneutralen
    Likörherstellers entwickelt und so die erste hochmoderne grüne Fabrik in Chinas
    Spirituosenbranche gegründet.

    Im Hinblick auf die Kultur hat der Likörhersteller eine Unternehmenskultur
    geschaffen, die tief in der Philosophie von "Harmonie und Schönheit" verwurzelt
    ist und ihre eigene Entwicklungsphilosophie in die nachhaltige Entwicklung
    einfließen lässt.

    In diesem Jahr haben sich weltweit über 200 Unternehmen um den EFQM Global Award
    beworben, von denen 14 ausgezeichnet wurden. Laut Russell Longmuir, CEO bei
    EFQM, ist Wuliangye das einzige Unternehmen, das innerhalb nur eines Jahres nach
    Einführung des EFQM-Modells und der RADAR-Logik ein derart erfreuliches Ergebnis
    erzielt hat.

    Bei der EFQM Sustainable Performance Conference 2025 und der Global Award
    Ceremony 2025, die kürzlich in Spanien stattfand, wurde Wuliangye außerdem für
    seine Leistungen bei der Steigerung der Unternehmensperformance und der
    gleichzeitigen Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.

    Als einer der Impulsgeber der chinesischen Baijiu-Industrie ist Wuliangye
    bestrebt, globale Exzellenzstandards zu nutzen, um Managementinnovationen und
    die industrielle Modernisierung voranzutreiben und so zur nachhaltigen
    Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie beizutragen.

