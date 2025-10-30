    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Das chinesische Unternehmen Langjiu veranstaltet in Italien die Veranstaltung "Chinese Langjiu, Welcoming the World"

    Peking (ots/PRNewswire) - Langjiu, eine führende chinesische Baijiu-Marke, hat
    vom 20. bis 23. Oktober in Italien die Veranstaltung "Chinese Langjiu, Welcoming
    the World" durchgeführt.

    Im Rahmen der Veranstaltung hat Langjiu als exklusiver Spirituosenpartner am
    Global Fashion Summit 2025 teilgenommen, der vom 21. bis 22. Oktober in Mailand,
    Italien, stattfand, und dabei den kulturellen Charme des chinesischen Baijiu auf
    der internationalen Bühne hervorgehoben.

    Der diesjährige Gipfel konzentrierte sich auf zukunftsweisende Themen der
    globalen Modebranche, darunter künstliche Intelligenz, kreative Innovation und
    Nachhaltigkeit, und brachte Vertreter von Regierungsinstitutionen,
    Branchenverbänden und führenden Unternehmen zusammen.

    Luo Xi, stellvertretender Geschäftsführer der Abteilung für internationale
    Geschäfte von Langjiu, erklärte während der Eröffnungszeremonie des Gipfels,
    dass Mode und edle Spirituosen zwar unterschiedlichen Bereichen angehören,
    jedoch beide "Künste der Zeit" sind, die Handwerkskunst und Inspiration
    verkörpern.

    "Mode ist der ultimative Ausdruck von Individualität und Ästhetik, während
    Qinghua Lang, eines der Flaggschiffprodukte von Langjiu, die Harmonie zwischen
    natürlicher Schönheit und handwerklichem Geist verkörpert", erklärte Luo und
    fügte hinzu, dass Langjiu den Dialog zwischen der globalen Modewelt und den
    alten Traditionen der chinesischen Spirituosenherstellung fördern möchte.

    Im Anschluss an den Gipfel veranstaltete Langjiu einen thematischen
    Cocktailempfang mit seinem Qinghua Lang, bei dem die Gäste kreative Cocktails im
    Aperitif-Stil genossen, die von der Verschmelzung östlicher und westlicher
    Traditionen inspiriert waren.

    Italien war die erste Station der Veranstaltung "Chinese Langjiu, Welcoming the
    World" von Langjiu. Während seines Besuchs in Italien reiste das Langjiu-Team
    auch nach Florenz, der Wiege der Renaissance, um sich mit Marchesi Mazzei, einem
    renommierten italienischen Weingut mit über 650-jähriger Geschichte,
    auszutauschen.

    Die beiden Seiten tauschten sich über Weinbauphilosophien, regionales Terroir
    und die Internationalisierung von Marken aus. Francesco Mazzei, Vorsitzender von
    Marchesi Mazzei, lobte die Handwerkskunst und Vision von Langjiu und erklärte,
    dass es ein großes Potenzial für eine Zusammenarbeit gebe.

    Langjiu veranstaltete außerdem eine "Qinghua Lang Night"-Gala-Verkostung in
    Florenz, an der Vertreter der Stadtverwaltung und lokale Weingutbesitzer
    teilnahmen. Die Gäste erlebten das raffinierte Aroma und die kulturelle Tiefe
    von Chinas Soßen-Aroma Baijiu. Während der Veranstaltung erklärte Luo, dass der
    Besuch von Langjiu in Italien das Engagement der Marke unterstreicht, die
    chinesische Baijiu-Kultur weltweit bekannt zu machen und die
    Internationalisierung traditioneller Industrien voranzutreiben.

    Nach dem Debüt in Italien wird die weltweite Kampagne von Langjiu in Frankreich,
    den Vereinigten Staaten, Japan, Australien und anderen Ländern fortgesetzt,
    wobei edler Alkohol als Brücke für Dialog, kulturellen Austausch und
    Zusammenarbeit genutzt wird.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348034.html

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805410/photo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
    -das-chinesische-unternehmen-langjiu-veranstaltet-in-italien-die-veranstaltung-c
    hinese-langjiu-welcoming-the-world-302596650.html

    Pressekontakt:

    Shanshan Gu,
    1054852417@qq.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6148036
    OTS: Xinhua Silk Road Information Service




