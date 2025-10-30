    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Xinhua Silk Road

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Linyi in Shandong beabsichtigt, ein internationales Logistik- und Handelszentrum zu errichten

    Peking (ots/PRNewswire) - Die dritte internationale Beschaffungskonferenz der
    Linyi Trade City für die Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative
    wurde am 10. Oktober in der Linyi Mall in der ostchinesischen Küstenprovinz
    Shandong eröffnet. Über 2.000 internationale Einkäufer aus 99 Ländern und
    Regionen versammelten sich auf dieser international ausgerichteten Handels- und
    Kooperationsplattform.

    Seit 2023 wurde die Konferenz zwei Jahre in Folge abgehalten und entwickelte
    sich zu einer neuen Brücke für den Handelsaustausch und einem neuen Fenster für
    die Win-Win-Zusammenarbeit zwischen den Partnerländern der Belt and Road
    Initiative.

    Linyi, bekannt als die "Logistikstadt Chinas", gilt als einer der ersten
    nationalen Logistik-Hubs für Unternehmensdienstleistungen und als wichtiges
    Warenverteilzentrum in China. Es verfügt über einzigartige Vorteile in den
    Bereichen Kongress- und Ausstellungswirtschaft, Live-E-Commerce,
    Marktbeschaffung und grenzüberschreitender E-Commerce.

    Dank seiner geografischen Vorteile verfügt Linyi über den größten Marktcluster
    und das umfassendste Warensortiment in China. Insgesamt befinden sich in der
    Linyi Mall 136 professionelle Großhandelsmärkte, 63.700 Geschäfte und 46.000
    gewerbliche Haushalte mit einer Million Beschäftigten in der Handelslogistik.
    Die Handelsgüter umfassen 27 Kategorien und mehr als sechs Millionen Arten von
    Gütern, die im Wesentlichen die Hauptkategorien der Produktionsmittel und
    Lebensgrundlagen abdecken.

    Die Linyi Mall hat bereits vor Jahren mit ihrer Öffnung begonnen und sich zu
    einem bedeutenden Logistikumschlagplatz in China mit einem integrierten
    Logistiknetzwerk aus Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr entwickelt. Hier
    gibt es 22 Logistikparks und mehr als 3.000 inländische Lieferlinien, die alle
    Städte oberhalb der Kreisebene in China abdecken und alle Häfen und Einreiseorte
    in China erreichen. Der Logistikpreis liegt etwa 30 Prozent unter dem nationalen
    Durchschnitt.

    Linyi hat die Internationalisierungsstrategie der Linyi Mall intensiv
    vorangetrieben und den Aufbau von "vier Einkaufszentren" beschleunigt, die
    Online- und Offline-Märkte sowie inländische und ausländische Märkte abdecken.
    Das Transaktionsvolumen des Einkaufszentrums erreichte im Jahr 2024 660
    Milliarden Yuan, und das gesamte Logistikvolumen überstieg eine Billion Yuan.
    Das Import- und Exportvolumen des Einkaufszentrums betrug im Jahr 2024 114,6
    Milliarden Yuan.

    Die Linyi Mall bemüht sich aktiv um ausländische Händler und unterstützt
    gleichzeitig lokale Händler und Unternehmen dabei, sich im Ausland zu
    etablieren. Insgesamt 476 Unternehmen, die von der Mall aus ins Ausland
    expandierten, trugen in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 zu einem Import-
    und Exportvolumen von 10,267 Milliarden Yuan beim Zollamt Linyi bei, was einem
    Anstieg von 58,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/347932.html

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798814/photo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
    -linyi-in-shandong-beabsichtigt-ein-internationales-logistik--und-handelszentrum
    -zu-errichten-302587881.html

    Pressekontakt:

    Shanshan Gu,
    1054852417@qq.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6148037
    OTS: Xinhua Silk Road Information Service




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Xinhua Silk Road Linyi in Shandong beabsichtigt, ein internationales Logistik- und Handelszentrum zu errichten Die dritte internationale Beschaffungskonferenz der Linyi Trade City für die Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative wurde am 10. Oktober in der Linyi Mall in der ostchinesischen Küstenprovinz Shandong eröffnet. Über 2.000 …