Linyi in Shandong beabsichtigt, ein internationales Logistik- und Handelszentrum zu errichten

Peking (ots/PRNewswire) - Die dritte internationale Beschaffungskonferenz der

Linyi Trade City für die Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative

wurde am 10. Oktober in der Linyi Mall in der ostchinesischen Küstenprovinz

Shandong eröffnet. Über 2.000 internationale Einkäufer aus 99 Ländern und

Regionen versammelten sich auf dieser international ausgerichteten Handels- und

Kooperationsplattform.



Seit 2023 wurde die Konferenz zwei Jahre in Folge abgehalten und entwickelte

sich zu einer neuen Brücke für den Handelsaustausch und einem neuen Fenster für

die Win-Win-Zusammenarbeit zwischen den Partnerländern der Belt and Road

Initiative.





Linyi, bekannt als die "Logistikstadt Chinas", gilt als einer der ersten

nationalen Logistik-Hubs für Unternehmensdienstleistungen und als wichtiges

Warenverteilzentrum in China. Es verfügt über einzigartige Vorteile in den

Bereichen Kongress- und Ausstellungswirtschaft, Live-E-Commerce,

Marktbeschaffung und grenzüberschreitender E-Commerce.



Dank seiner geografischen Vorteile verfügt Linyi über den größten Marktcluster

und das umfassendste Warensortiment in China. Insgesamt befinden sich in der

Linyi Mall 136 professionelle Großhandelsmärkte, 63.700 Geschäfte und 46.000

gewerbliche Haushalte mit einer Million Beschäftigten in der Handelslogistik.

Die Handelsgüter umfassen 27 Kategorien und mehr als sechs Millionen Arten von

Gütern, die im Wesentlichen die Hauptkategorien der Produktionsmittel und

Lebensgrundlagen abdecken.



Die Linyi Mall hat bereits vor Jahren mit ihrer Öffnung begonnen und sich zu

einem bedeutenden Logistikumschlagplatz in China mit einem integrierten

Logistiknetzwerk aus Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr entwickelt. Hier

gibt es 22 Logistikparks und mehr als 3.000 inländische Lieferlinien, die alle

Städte oberhalb der Kreisebene in China abdecken und alle Häfen und Einreiseorte

in China erreichen. Der Logistikpreis liegt etwa 30 Prozent unter dem nationalen

Durchschnitt.



Linyi hat die Internationalisierungsstrategie der Linyi Mall intensiv

vorangetrieben und den Aufbau von "vier Einkaufszentren" beschleunigt, die

Online- und Offline-Märkte sowie inländische und ausländische Märkte abdecken.

Das Transaktionsvolumen des Einkaufszentrums erreichte im Jahr 2024 660

Milliarden Yuan, und das gesamte Logistikvolumen überstieg eine Billion Yuan.

Das Import- und Exportvolumen des Einkaufszentrums betrug im Jahr 2024 114,6

Milliarden Yuan.



Die Linyi Mall bemüht sich aktiv um ausländische Händler und unterstützt

gleichzeitig lokale Händler und Unternehmen dabei, sich im Ausland zu

etablieren. Insgesamt 476 Unternehmen, die von der Mall aus ins Ausland

expandierten, trugen in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 zu einem Import-

und Exportvolumen von 10,267 Milliarden Yuan beim Zollamt Linyi bei, was einem

Anstieg von 58,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.



