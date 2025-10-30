Xinhua Silk Road
Linyi in Shandong beabsichtigt, ein internationales Logistik- und Handelszentrum zu errichten
Peking (ots/PRNewswire) - Die dritte internationale Beschaffungskonferenz der
Linyi Trade City für die Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative
wurde am 10. Oktober in der Linyi Mall in der ostchinesischen Küstenprovinz
Shandong eröffnet. Über 2.000 internationale Einkäufer aus 99 Ländern und
Regionen versammelten sich auf dieser international ausgerichteten Handels- und
Kooperationsplattform.
Seit 2023 wurde die Konferenz zwei Jahre in Folge abgehalten und entwickelte
sich zu einer neuen Brücke für den Handelsaustausch und einem neuen Fenster für
die Win-Win-Zusammenarbeit zwischen den Partnerländern der Belt and Road
Initiative.
Linyi, bekannt als die "Logistikstadt Chinas", gilt als einer der ersten
nationalen Logistik-Hubs für Unternehmensdienstleistungen und als wichtiges
Warenverteilzentrum in China. Es verfügt über einzigartige Vorteile in den
Bereichen Kongress- und Ausstellungswirtschaft, Live-E-Commerce,
Marktbeschaffung und grenzüberschreitender E-Commerce.
Dank seiner geografischen Vorteile verfügt Linyi über den größten Marktcluster
und das umfassendste Warensortiment in China. Insgesamt befinden sich in der
Linyi Mall 136 professionelle Großhandelsmärkte, 63.700 Geschäfte und 46.000
gewerbliche Haushalte mit einer Million Beschäftigten in der Handelslogistik.
Die Handelsgüter umfassen 27 Kategorien und mehr als sechs Millionen Arten von
Gütern, die im Wesentlichen die Hauptkategorien der Produktionsmittel und
Lebensgrundlagen abdecken.
Die Linyi Mall hat bereits vor Jahren mit ihrer Öffnung begonnen und sich zu
einem bedeutenden Logistikumschlagplatz in China mit einem integrierten
Logistiknetzwerk aus Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr entwickelt. Hier
gibt es 22 Logistikparks und mehr als 3.000 inländische Lieferlinien, die alle
Städte oberhalb der Kreisebene in China abdecken und alle Häfen und Einreiseorte
in China erreichen. Der Logistikpreis liegt etwa 30 Prozent unter dem nationalen
Durchschnitt.
Linyi hat die Internationalisierungsstrategie der Linyi Mall intensiv
vorangetrieben und den Aufbau von "vier Einkaufszentren" beschleunigt, die
Online- und Offline-Märkte sowie inländische und ausländische Märkte abdecken.
Das Transaktionsvolumen des Einkaufszentrums erreichte im Jahr 2024 660
Milliarden Yuan, und das gesamte Logistikvolumen überstieg eine Billion Yuan.
Das Import- und Exportvolumen des Einkaufszentrums betrug im Jahr 2024 114,6
Milliarden Yuan.
Die Linyi Mall bemüht sich aktiv um ausländische Händler und unterstützt
gleichzeitig lokale Händler und Unternehmen dabei, sich im Ausland zu
etablieren. Insgesamt 476 Unternehmen, die von der Mall aus ins Ausland
expandierten, trugen in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 zu einem Import-
und Exportvolumen von 10,267 Milliarden Yuan beim Zollamt Linyi bei, was einem
Anstieg von 58,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
