Innovation und Tradition sind auf der TCM-Messe in der chinesischen Stadt Zhangshu eng miteinander verflochten
Beijing (ots/PRNewswire) - Die chinesische Stadt Zhangshu ist seit Jahrhunderten
ein renommiertes Industriezentrum für traditionelle chinesische Medizin (TCM).
Auf ihrer jährlichen TCM-Messe fördert sie aktiv die Integration von Tradition
und Innovation für traditionelle chinesische Medizin und medizinische
Behandlungen.
Die 56. Nationale Fachmesse für medizinische Rohstoffe und Arzneimittel, die vom
16. bis 18. Oktober in der Stadt Zhangshu in der ostchinesischen Provinz Jiangxi
stattfand, bot Experten der traditionellen chinesischen Medizin eine Plattform
für den Austausch innovativer Ideen zu Themen wie dem Schutz der Ressourcen der
traditionellen chinesischen Medizin und der Anwendung von
Satellitenfernerkundungstechnologie, um eine hochwertige Entwicklung der Branche
zu fördern.
Die Messe bot auch eine Plattform für die Vermittlung von Partnern für
TCM-Unternehmen, die ihre neuesten innovativen Arzneimittel und Technologien in
die Massenproduktion überführen wollen. Auf der Messe wurden zehn
Kooperationsvereinbarungen über TCM-Industrieprojekte in den Bereichen
medizinische Ausrüstung und Entwicklung neuer Medikamente unterzeichnet.
Auf der Messe waren viele Besucher begeistert, eine TCM-Behandlung durch einen
Roboter oder einen KI-"Arzt" zu erleben. Durch den Einsatz modernster
Technologien im Diagnoseprozess können innerhalb von zwei Minuten der
Pulszustand der Patienten erfasst und ihre Verfassung ermittelt werden, wodurch
TCM-Ärzte effiziente und präzise Referenzwerte erhalten. Dabei wird nicht nur
die auf der Syndromdifferenzierung basierende Personalisierung der Behandlung in
der TCM beibehalten, sondern auch die Effizienz der Erstuntersuchung von
Patienten erhöht.
Auf der Messe wurden auch viele von der TCM inspirierte kreative Kulturprodukte
wie Eiscreme-Riegel, Armbänder und Lippenstifte ausgestellt, die die Anwendung
der TCM im täglichen Leben der Menschen weiter ausbauen.
