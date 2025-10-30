    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Innovation und Tradition sind auf der TCM-Messe in der chinesischen Stadt Zhangshu eng miteinander verflochten

    Beijing (ots/PRNewswire) - Die chinesische Stadt Zhangshu ist seit Jahrhunderten
    ein renommiertes Industriezentrum für traditionelle chinesische Medizin (TCM).
    Auf ihrer jährlichen TCM-Messe fördert sie aktiv die Integration von Tradition
    und Innovation für traditionelle chinesische Medizin und medizinische
    Behandlungen.

    Die 56. Nationale Fachmesse für medizinische Rohstoffe und Arzneimittel, die vom
    16. bis 18. Oktober in der Stadt Zhangshu in der ostchinesischen Provinz Jiangxi
    stattfand, bot Experten der traditionellen chinesischen Medizin eine Plattform
    für den Austausch innovativer Ideen zu Themen wie dem Schutz der Ressourcen der
    traditionellen chinesischen Medizin und der Anwendung von
    Satellitenfernerkundungstechnologie, um eine hochwertige Entwicklung der Branche
    zu fördern.

    Die Messe bot auch eine Plattform für die Vermittlung von Partnern für
    TCM-Unternehmen, die ihre neuesten innovativen Arzneimittel und Technologien in
    die Massenproduktion überführen wollen. Auf der Messe wurden zehn
    Kooperationsvereinbarungen über TCM-Industrieprojekte in den Bereichen
    medizinische Ausrüstung und Entwicklung neuer Medikamente unterzeichnet.

    Auf der Messe waren viele Besucher begeistert, eine TCM-Behandlung durch einen
    Roboter oder einen KI-"Arzt" zu erleben. Durch den Einsatz modernster
    Technologien im Diagnoseprozess können innerhalb von zwei Minuten der
    Pulszustand der Patienten erfasst und ihre Verfassung ermittelt werden, wodurch
    TCM-Ärzte effiziente und präzise Referenzwerte erhalten. Dabei wird nicht nur
    die auf der Syndromdifferenzierung basierende Personalisierung der Behandlung in
    der TCM beibehalten, sondern auch die Effizienz der Erstuntersuchung von
    Patienten erhöht.

    Auf der Messe wurden auch viele von der TCM inspirierte kreative Kulturprodukte
    wie Eiscreme-Riegel, Armbänder und Lippenstifte ausgestellt, die die Anwendung
    der TCM im täglichen Leben der Menschen weiter ausbauen.

