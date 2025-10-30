Innovation und Tradition sind auf der TCM-Messe in der chinesischen Stadt Zhangshu eng miteinander verflochten

Beijing (ots/PRNewswire) - Die chinesische Stadt Zhangshu ist seit Jahrhunderten

ein renommiertes Industriezentrum für traditionelle chinesische Medizin (TCM).

Auf ihrer jährlichen TCM-Messe fördert sie aktiv die Integration von Tradition

und Innovation für traditionelle chinesische Medizin und medizinische

Behandlungen.



Die 56. Nationale Fachmesse für medizinische Rohstoffe und Arzneimittel, die vom

16. bis 18. Oktober in der Stadt Zhangshu in der ostchinesischen Provinz Jiangxi

stattfand, bot Experten der traditionellen chinesischen Medizin eine Plattform

für den Austausch innovativer Ideen zu Themen wie dem Schutz der Ressourcen der

traditionellen chinesischen Medizin und der Anwendung von

Satellitenfernerkundungstechnologie, um eine hochwertige Entwicklung der Branche

zu fördern.





Die Messe bot auch eine Plattform für die Vermittlung von Partnern für

TCM-Unternehmen, die ihre neuesten innovativen Arzneimittel und Technologien in

die Massenproduktion überführen wollen. Auf der Messe wurden zehn

Kooperationsvereinbarungen über TCM-Industrieprojekte in den Bereichen

medizinische Ausrüstung und Entwicklung neuer Medikamente unterzeichnet.



Auf der Messe waren viele Besucher begeistert, eine TCM-Behandlung durch einen

Roboter oder einen KI-"Arzt" zu erleben. Durch den Einsatz modernster

Technologien im Diagnoseprozess können innerhalb von zwei Minuten der

Pulszustand der Patienten erfasst und ihre Verfassung ermittelt werden, wodurch

TCM-Ärzte effiziente und präzise Referenzwerte erhalten. Dabei wird nicht nur

die auf der Syndromdifferenzierung basierende Personalisierung der Behandlung in

der TCM beibehalten, sondern auch die Effizienz der Erstuntersuchung von

Patienten erhöht.



Auf der Messe wurden auch viele von der TCM inspirierte kreative Kulturprodukte

wie Eiscreme-Riegel, Armbänder und Lippenstifte ausgestellt, die die Anwendung

der TCM im täglichen Leben der Menschen weiter ausbauen.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348067.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806957/photo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-innovation-und-tradition-sind-auf-der-tcm-messe-in-der-chinesischen-stadt-zhang

shu-eng-miteinander-verflochten-302598333.html



Pressekontakt:



Shanshan Gu,

1054852417@qq.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6148039

OTS: Xinhua Silk Road Information Service







