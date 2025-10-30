Historische Stadt Quanzhou belebt ihr Kulturerbe, um neue Chancen zu erschließen

Peking (ots/PRNewswire) - Quanzhou, eine Hafenstadt in der südostchinesischen

Provinz Fujian, ist bekannt für ihre lange Geschichte und reiche Kultur. Die

Stadt verstärkt ihre Initiativen zum Schutz ihres kulturellen Erbes und ergreift

zugleich Maßnahmen zur Wiederbelebung dieser Schätze, um neue

Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.



Als einer der weltweit größten Häfen entlang der historischen maritimen

Seidenstraße in der Antike beherbergt die Stadt 22 Kulturstätten, die in die

Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden.





Mit Blick auf die Weltkulturerbe-Stätten hat Quanzhou im Jahr 2022 lokale

Vorschriften eingeführt, um die Integration seiner tief verwurzelten Kultur in

den Tourismus zu fördern. Die Regierung hat Mikrorenovierungsprojekte

durchgeführt, um Kulturdenkmäler instand zu setzen und dabei ihr ursprüngliches

Aussehen zu bewahren.



Darüber hinaus hat die Stadt innovative Tourismusmodelle entwickelt,

beispielsweise Weltkulturerbe und Aufführungen, Volksbräuche und Küche, um die

Integration von Kultur und Tourismus weiter zu verbessern.



Um einen wirksamen Schutz des Kulturerbes zu gewährleisten, hat die lokale

Regierung eine Reihe von Vorschriften erlassen. In Zusammenarbeit mit nationalen

Fachinstitutionen wurden ein archäologisches Forschungsinstitut und ein Zentrum

für Denkmalschutz eingerichtet und ein langfristiger Verwaltungsmechanismus

aufgebaut, der alle Aspekte des Denkmalschutzes abdeckt.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348071.html



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2807076/A_tourist__right__wearing_flowery

_headwear_Xunpu_Village_Quanzhou_City.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-historische-stadt-quanzhou-belebt-ihr-kulturerbe-um-neue-chancen-zu-erschlieWen

-302598440.html



Pressekontakt:



Linlin Yang,

linlinyanglyn@163.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6148040

OTS: Xinhua Silk Road Information Service







