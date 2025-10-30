Xinhua Silk Road
Historische Stadt Quanzhou belebt ihr Kulturerbe, um neue Chancen zu erschließen
Peking (ots/PRNewswire) - Quanzhou, eine Hafenstadt in der südostchinesischen
Provinz Fujian, ist bekannt für ihre lange Geschichte und reiche Kultur. Die
Stadt verstärkt ihre Initiativen zum Schutz ihres kulturellen Erbes und ergreift
zugleich Maßnahmen zur Wiederbelebung dieser Schätze, um neue
Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.
Als einer der weltweit größten Häfen entlang der historischen maritimen
Seidenstraße in der Antike beherbergt die Stadt 22 Kulturstätten, die in die
Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden.
Mit Blick auf die Weltkulturerbe-Stätten hat Quanzhou im Jahr 2022 lokale
Vorschriften eingeführt, um die Integration seiner tief verwurzelten Kultur in
den Tourismus zu fördern. Die Regierung hat Mikrorenovierungsprojekte
durchgeführt, um Kulturdenkmäler instand zu setzen und dabei ihr ursprüngliches
Aussehen zu bewahren.
Darüber hinaus hat die Stadt innovative Tourismusmodelle entwickelt,
beispielsweise Weltkulturerbe und Aufführungen, Volksbräuche und Küche, um die
Integration von Kultur und Tourismus weiter zu verbessern.
Um einen wirksamen Schutz des Kulturerbes zu gewährleisten, hat die lokale
Regierung eine Reihe von Vorschriften erlassen. In Zusammenarbeit mit nationalen
Fachinstitutionen wurden ein archäologisches Forschungsinstitut und ein Zentrum
für Denkmalschutz eingerichtet und ein langfristiger Verwaltungsmechanismus
aufgebaut, der alle Aspekte des Denkmalschutzes abdeckt.
