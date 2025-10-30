    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Historische Stadt Quanzhou belebt ihr Kulturerbe, um neue Chancen zu erschließen

    Peking (ots/PRNewswire) - Quanzhou, eine Hafenstadt in der südostchinesischen
    Provinz Fujian, ist bekannt für ihre lange Geschichte und reiche Kultur. Die
    Stadt verstärkt ihre Initiativen zum Schutz ihres kulturellen Erbes und ergreift
    zugleich Maßnahmen zur Wiederbelebung dieser Schätze, um neue
    Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.

    Als einer der weltweit größten Häfen entlang der historischen maritimen
    Seidenstraße in der Antike beherbergt die Stadt 22 Kulturstätten, die in die
    Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden.

    Mit Blick auf die Weltkulturerbe-Stätten hat Quanzhou im Jahr 2022 lokale
    Vorschriften eingeführt, um die Integration seiner tief verwurzelten Kultur in
    den Tourismus zu fördern. Die Regierung hat Mikrorenovierungsprojekte
    durchgeführt, um Kulturdenkmäler instand zu setzen und dabei ihr ursprüngliches
    Aussehen zu bewahren.

    Darüber hinaus hat die Stadt innovative Tourismusmodelle entwickelt,
    beispielsweise Weltkulturerbe und Aufführungen, Volksbräuche und Küche, um die
    Integration von Kultur und Tourismus weiter zu verbessern.

    Um einen wirksamen Schutz des Kulturerbes zu gewährleisten, hat die lokale
    Regierung eine Reihe von Vorschriften erlassen. In Zusammenarbeit mit nationalen
    Fachinstitutionen wurden ein archäologisches Forschungsinstitut und ein Zentrum
    für Denkmalschutz eingerichtet und ein langfristiger Verwaltungsmechanismus
    aufgebaut, der alle Aspekte des Denkmalschutzes abdeckt.

