Forum zum Chishui-Fluss 2025 findet am 28. Oktober in der Stadt Maotai, Guizhou, statt
Beijing (ots/PRNewswire) - Das "Chishui River Forum 2025" wird am 28. Oktober
2025 in der Stadt Maotai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfinden.
Auf dem gemeinsam von China Economic Information Service und China Moutai
initiierten Forum werden fast 400 Gäste aus weltweit führenden Wein- und
Spirituosenunternehmen zusammenkommen, um die Entwicklungstrends der globalen
Alkoholindustrie zu diskutieren sowie die Kommunikation und das
Voneinanderlernen der chinesischen und ausländischen Kulturen für alkoholische
Getränke zu fördern.
Während des Forums wird die "Global Liquor Industry High-Quality Development
Promotion Initiative" gestartet und die "Global Fine Wines & Spirits Declaration
of Chishui River" veröffentlicht.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348055.html
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2806682/Chishui_River_Forum.mp4
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-forum-zum-chishui-fluss-2025-findet-am-28-oktober-in-der-stadt-maotai-guizhou-s
tatt-302598550.html
