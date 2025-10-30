    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Xinhua Silk Road

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Forum zum Chishui-Fluss 2025 findet am 28. Oktober in der Stadt Maotai, Guizhou, statt

    Beijing (ots/PRNewswire) - Das "Chishui River Forum 2025" wird am 28. Oktober
    2025 in der Stadt Maotai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfinden.

    Auf dem gemeinsam von China Economic Information Service und China Moutai
    initiierten Forum werden fast 400 Gäste aus weltweit führenden Wein- und
    Spirituosenunternehmen zusammenkommen, um die Entwicklungstrends der globalen
    Alkoholindustrie zu diskutieren sowie die Kommunikation und das
    Voneinanderlernen der chinesischen und ausländischen Kulturen für alkoholische
    Getränke zu fördern.

    Während des Forums wird die "Global Liquor Industry High-Quality Development
    Promotion Initiative" gestartet und die "Global Fine Wines & Spirits Declaration
    of Chishui River" veröffentlicht.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348055.html

    Video - https://mma.prnewswire.com/media/2806682/Chishui_River_Forum.mp4

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
    -forum-zum-chishui-fluss-2025-findet-am-28-oktober-in-der-stadt-maotai-guizhou-s
    tatt-302598550.html

    Pressekontakt:

    Shanshan Gu,
    1054852417@qq.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6148042
    OTS: Xinhua Silk Road Information Service




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Xinhua Silk Road Forum zum Chishui-Fluss 2025 findet am 28. Oktober in der Stadt Maotai, Guizhou, statt Das "Chishui River Forum 2025" wird am 28. Oktober 2025 in der Stadt Maotai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfinden. Auf dem gemeinsam von China Economic Information Service und China Moutai initiierten Forum werden fast 400 Gäste aus …