Forum zum Chishui-Fluss 2025 findet am 28. Oktober in der Stadt Maotai, Guizhou, statt

Beijing (ots/PRNewswire) - Das "Chishui River Forum 2025" wird am 28. Oktober

2025 in der Stadt Maotai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfinden.



Auf dem gemeinsam von China Economic Information Service und China Moutai

initiierten Forum werden fast 400 Gäste aus weltweit führenden Wein- und

Spirituosenunternehmen zusammenkommen, um die Entwicklungstrends der globalen

Alkoholindustrie zu diskutieren sowie die Kommunikation und das

Voneinanderlernen der chinesischen und ausländischen Kulturen für alkoholische

Getränke zu fördern.





Während des Forums wird die "Global Liquor Industry High-Quality Development

Promotion Initiative" gestartet und die "Global Fine Wines & Spirits Declaration

of Chishui River" veröffentlicht.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348055.html



Video - https://mma.prnewswire.com/media/2806682/Chishui_River_Forum.mp4



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-forum-zum-chishui-fluss-2025-findet-am-28-oktober-in-der-stadt-maotai-guizhou-s

tatt-302598550.html



Pressekontakt:



Shanshan Gu,

1054852417@qq.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6148042

OTS: Xinhua Silk Road Information Service







