    RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Der Umsatz und die Bruttomarge hätten die Erwartungen jeweils etwas unterschritten. Bei dem Sportartikelkonzern kämen die laufenden Umstrukturierungen in eine entscheidende Phase. Auf diesem Weg mangele es aber noch an strategischen Details./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:35 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:35 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 20,22EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.




