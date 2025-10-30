WARBURG RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Einflüsse durch Porsche auf die jüngsten Zahlen des Autokonzerns seien geringer als erwartet gewesen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Das habe zu der besseren Gewinnentwicklung beigetragen. Aber auch der Umsatz sehe gut aus./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 90,58EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 149
Kursziel alt: 149
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 149
Kursziel alt: 149
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte