WARBURG RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Einflüsse durch Porsche auf die jüngsten Zahlen des Autokonzerns seien geringer als erwartet gewesen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Das habe zu der besseren Gewinnentwicklung beigetragen. Aber auch der Umsatz sehe gut aus./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 90,58EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 149

Kursziel alt: 149

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



