RBC stuft Shell (neu) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria erinnerte am Donnerstag an ehemals unruhige Zeiten, in denen der Ölkonzern die Erwartungen entweder deutlich übertroffen oder unterschritten habe. Diese Zeiten schienen aber vorbei zu sein, denn die nun vorgelegten Resultate seien unspektakulär./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:44 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 32,55EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

