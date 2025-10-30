    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    JPMORGAN stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 565 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Cloudsparte Azure habe sich im ersten Geschäftsquartal gesund entwickelt, wenngleich sich das Wachstum normalisiert habe, schrieb Mark Murphy in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Umsatzausblick auf das laufende zweite Quartal liege für Azure etwas über den Erwartungen und für den Konzern insgesamt in deren Rahmen bis knapp darunter./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 455,3EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Mark R Murphy
    Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 575
    Kursziel alt: 565
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener Wert
