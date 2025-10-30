Rallye geht weiter: Diese SDAX-Aktie hat sich in 12 Monaten verdreifacht

Das Spezialchemieunternehmen stellt Produkte für verschiedene Branchen wie Landwirtschaft (Düngemittel, Futterzusatzstoffe), Pharmaindustrie, Metallurgie und die Verteidigungsindustrie her.

Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat im dritten Quartal 2025 besser abgeschnitten als erwartet: Umsatz und Ergebnis lagen über den Konsensschätzungen, bestätigten aber die Prognosen von Warburg Research. Der Spezialchemiehersteller bekräftigte seine Jahresziele mit rund 580 Millionen Euro Umsatz und 113 Millionen Euro EBITDA.

Das Segment Specialty Chemicals war erneut der Wachstumstreiber – angetrieben von Human Nutrition und Verteidigungsprodukten. Mit einer EBITDA-Marge von 27,7 Prozent übertraf Alzchem sogar das starke Vorjahr (27,1 Prozent). Die Absatzmengen stiegen um 3 Prozent, die Preise um 7,1 Prozent, während negative Währungseffekte das Ergebnis leicht dämpften.

Ein Highlight war der Start neuer Creatin-Produkte in Kooperation mit dem Lebensmittelhersteller Ehrmann. Diese sind bereits in deutschen Supermärkten erhältlich und sollen europaweit ausgerollt werden – ein strategischer Schritt in den Massenmarkt für funktionelle Ernährung.

Auch im Bereich Basic & Intermediates zeigte sich eine Trendwende: Nach Rückgängen im ersten Halbjahr legten Volumen (+0,4 Prozent) und Preise (+5,6 Prozent) wieder zu, gestützt durch die Landwirtschaft und Nitrit-Produkte. Auch der Ausbau der Nitroguanidin-Produktion verläuft planmäßig. Der Free Cashflow bleibt mit 48,1 Millionen Euro nahezu stabil.

Die Alzchem-Aktie hat sich in den vergangenen 12 Monaten mit einem Plus von 198 Prozent nahezu verdreifacht. Am Donnerstag geht es nach den starken Zahlen weiter ungebremst aufwärts. Am Mittag liegt das Tagesplus bei 7,6 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,96 % und einem Kurs von 159,8EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.





