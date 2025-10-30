Adidas stabilisiert - Puma-Wende mit Fragezeichen

Beim schwächelnden Konkurrenten Puma steht am Donnerstag neben den Quartalszahlen das auf den Weg gebrachte Restrukturierungsprogramm im Blick. 2025 werde ein Jahr des "strategischen Resets", sagte der neue Puma-Chef, Arthur Hoeld. Um eine Trendwende zu erreichen, habe Puma aber noch einiges zu tun, merkte Expertin Liu dazu an. Mit den Zahlen für das dritte Quartal habe das Unternehmen die Erwartungen verfehlt./ajx/stk

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 20,11 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -11,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,84 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 274,00EUR was eine Bandbreite von +26,85 %/+65,51 % bedeutet.