WARBURG RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Einem besseren operativen Gewinn (Ebitda) stehe ein schwächeres Nettoergebnis entgegen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 67,65EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
