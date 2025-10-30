FORTEC Elektronik: Konzernabschluss 2024/25 wird verschoben!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFORTEC Elektronik AktievorwärtsNachrichten zu FORTEC Elektronik
    Spannung bei FORTEC Elektronik AG: Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses verzögert sich, während der Jahresabschluss pünktlich erscheint.

    • FORTEC Elektronik AG verschiebt die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/2025, die ursprünglich für den 30.10.2025 geplant war.
    • Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2025 vom Abschlussprüfer geprüft und erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.
    • In der Aufsichtsratssitzung am 30.09.2025 wurde mitgeteilt, dass die Prüfung des Konzernabschlusses noch nicht abgeschlossen ist, aufgrund eines offenen Sachverhalts in einer ausländischen Tochtergesellschaft.
    • Die Prüfung des Konzernabschlusses konnte bis zum heutigen Tag nicht abgeschlossen werden, weshalb das Veröffentlichungsdatum nicht eingehalten werden kann.
    • FORTEC Elektronik AG wird zeitnah bekannt geben, wann die Veröffentlichung des Konzernabschlusses erfolgen wird.
    • Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird jedoch wie geplant heute veröffentlicht.

    Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,14 % im Minus.


