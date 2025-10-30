FORTEC Elektronik: Konzernabschluss 2024/25 wird verschoben!
Spannung bei FORTEC Elektronik AG: Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses verzögert sich, während der Jahresabschluss pünktlich erscheint.
- FORTEC Elektronik AG verschiebt die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/2025, die ursprünglich für den 30.10.2025 geplant war.
- Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2025 vom Abschlussprüfer geprüft und erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.
- In der Aufsichtsratssitzung am 30.09.2025 wurde mitgeteilt, dass die Prüfung des Konzernabschlusses noch nicht abgeschlossen ist, aufgrund eines offenen Sachverhalts in einer ausländischen Tochtergesellschaft.
- Die Prüfung des Konzernabschlusses konnte bis zum heutigen Tag nicht abgeschlossen werden, weshalb das Veröffentlichungsdatum nicht eingehalten werden kann.
- FORTEC Elektronik AG wird zeitnah bekannt geben, wann die Veröffentlichung des Konzernabschlusses erfolgen wird.
- Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird jedoch wie geplant heute veröffentlicht.
Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,14 % im
Minus.
-2,35 %
-0,39 %
-12,67 %
-14,72 %
-28,37 %
-47,31 %
-15,56 %
-7,94 %
+82.900,00 %
