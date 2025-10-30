Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt

Kion erwartet für 2025 nun einen Umsatz von 11,1 bis 11,4 Milliarden Euro, statt wie zuvor 10,9 bis 11,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 760 und 820 Millionen Euro liegen, bislang waren 720 bis 870 Millionen Euro avisiert. Die Rendite auf das gebundene Kapital prognostiziert das Management bei 7,4 bis 8,0 Prozent. Davor standen 7,0 bis 8,4 Prozent im Plan.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Mit der steigenden Kundennachfrage im dritten Quartal habe sich der positive Trend der ersten beiden Jahresviertel fortgesetzt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Der Konzern konkretisierte seine Jahresziele innerhalb der bislang vorgegebenen Spannen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis sowie für die Rendite auf das gebundene Kapital (ROCE). Anleger waren sich in ihrer Reaktion uneins.

Kurz nach Handelsbeginn legte die im MDax notierte Aktie leicht zu, drehte dann aber mit bis zu 4 Prozent ins Minus. Zuletzt stand sie wieder 1 Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier bereits mehr als 80 Prozent zugelegt und damit deutlich stärker als der ebenfalls im Mittelwerte-Segment notierte Konkurrent Jungheinrich , dessen Anleger sich über 18 Prozent Wertzuwachs freuen können.

Analysten verwiesen unterdessen darauf, dass der Mittelwert der neuen Gewinnzielspanne auf Konzernebene leicht unterhalb der Erwartungen liege, das gelte auch für das Staplergeschäft. Im Automationsgeschäft erwartet Kion hingegen etwas mehr als von den Experten geschätzt, was laut dem Unternehmen die starken Auftragszahlen seit Jahresbeginn reflektiert.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Kion seine Prognose für den freien Barmittelzufluss im Gesamtjahr angehoben, da die Kosten für das laufende Effizienzprogramm geringer ausfallen als bisher gedacht. Er wird seitdem bei 600 bis 700 Millionen Euro erwartet.

Während der Umsatz im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mit 2,7 Milliarden Euro noch stabil blieb, stieg der Auftragseingang um 10 Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Euro. Allerdings verdiente Kion vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) mit 190,5 Millionen Euro gut 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten jedoch noch weniger auf dem Zettel. Das Konzernergebnis stieg um mehr als 60 Prozent auf 119 Millionen Euro und fiel damit ebenfalls deutlich besser aus als erwartet. Hier half ein besseres Finanzergebnis und eine geringere Steuerlast.

Für JPMorgan-Analyst Akash Gupta deutet in diesem Zusammenhang das über den Erwartungen liegende Ergebnis des dritten Quartals womöglich darauf hin, dass der Mittelwert der neuen Prognose etwas konservativ sein könnte./lew/tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 30,46 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +5,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,88 %. Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,51 Mrd.. Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -5,84 %/+13,34 % bedeutet.



