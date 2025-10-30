Europcar Deutschland gewinnt Branchenexperten Bastian Gerlach zur Stärkung des B2B-Geschäfts (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Europcar Mobility Group Deutschland verstärkt ihren

Commercial-Bereich und holt Bastian Gerlach als neuen Leiter des Key und

Regional Account Managements ins Führungsteam. Bastian Gerlach übernimmt die

Position zum 1. November 2025. Mit der Neubesetzung stellt das Unternehmen seine

Vertriebsstruktur im Geschäftskundenbereich neu auf, um den Fokus auf

langfristige Partnerschaften und nachhaltiges Wachstum zu legen.



Bastian Gerlach verfügt über langjährige Erfahrung und ein starkes Netzwerk in

der Geschäftsreisebranche. Zuvor war er 20 Jahre bei AirPlus International,

einem Dienstleister für die Zahlungsabwicklung von Geschäftsreisen, zuletzt als

Senior Strategic Account Manager.





Neuer Leiter sieht Europcar als InnovationsmotorBastian Gerlach freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich durfte in den letzten 20Jahren vielfältige Erfahrungen sammeln und mir ein tiefes Branchenwissenaneignen. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich neuenberuflichen Herausforderungen zu widmen. Mit Europcar habe ich einen Arbeitgebergefunden, der genauso für Innovation und Weiterentwicklung brennt wie ich."Timm Burmeister, Commercial Director der Europcar Mobility Group Germany, istüberzeugt: "Es gibt wohl kaum Travelmanagerinnen und Travelmanager inDeutschland, die Bastian Gerlach nicht kennen. Ich freue mich sehr, ihn bei unsbegrüßen zu dürfen. Mit seiner Expertise setzen wir die strategischeNeuausrichtung unseres Commercial-Teams konsequent fort und stärken unsereMarktposition im B2B-Geschäft."Gerlach als Brückenbauer für Kundenbindung und MarktentwicklungAls gelernter Reiseverkehrskaufmann und Diplom-Marketingwirt bringt BastianGerlach fundierte Erfahrung und ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisseder Branche mit. In seiner neuen Rolle wird er eine Schlüsselposition imdirekten Dialog mit Travelmanagerinnen und Travelmanagern,Mobilitätsentscheiderinnen und Mobilitätsentscheidern sowie B2B-Kundinnen und-Kunden einnehmen und so maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen.Wechsel im ManagementDie Neubesetzung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung im Commercial-Team.Bastian Gerlach tritt die Nachfolge von Arno Wolf an, der die Leitung desAccount Managements in den vergangenen zwei Jahren innehatte. Arno Wolf, seit1995 im Unternehmen, übernimmt künftig die Verantwortung für denGeschäftsbereich Replacement, ein Segment mit wachsender strategischerBedeutung.Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führendenPosition in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv derEuropcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein,einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht,angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat-und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkwund Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einenMonat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleisterauf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit denneuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. DieMarken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle undErwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw,Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstigerAutovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure aufdem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscherMietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" fürFahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die EuropcarMobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkesNetzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentigeTochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänztwerden).Mehr Informationen unter: http://www.europcar-mobility-group.com sowiehttps://www.europcar.de/de-de/p/newsroomPressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: mailto:presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: mailto:europcar@faktor3.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43591/6148051OTS: Europcar Mobility Group