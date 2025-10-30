    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Europcar Deutschland gewinnt Branchenexperten Bastian Gerlach zur Stärkung des B2B-Geschäfts (FOTO)

    Hamburg (ots) - Die Europcar Mobility Group Deutschland verstärkt ihren
    Commercial-Bereich und holt Bastian Gerlach als neuen Leiter des Key und
    Regional Account Managements ins Führungsteam. Bastian Gerlach übernimmt die
    Position zum 1. November 2025. Mit der Neubesetzung stellt das Unternehmen seine
    Vertriebsstruktur im Geschäftskundenbereich neu auf, um den Fokus auf
    langfristige Partnerschaften und nachhaltiges Wachstum zu legen.

    Bastian Gerlach verfügt über langjährige Erfahrung und ein starkes Netzwerk in
    der Geschäftsreisebranche. Zuvor war er 20 Jahre bei AirPlus International,
    einem Dienstleister für die Zahlungsabwicklung von Geschäftsreisen, zuletzt als
    Senior Strategic Account Manager.

    Neuer Leiter sieht Europcar als Innovationsmotor

    Bastian Gerlach freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich durfte in den letzten 20
    Jahren vielfältige Erfahrungen sammeln und mir ein tiefes Branchenwissen
    aneignen. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich neuen
    beruflichen Herausforderungen zu widmen. Mit Europcar habe ich einen Arbeitgeber
    gefunden, der genauso für Innovation und Weiterentwicklung brennt wie ich."

    Timm Burmeister, Commercial Director der Europcar Mobility Group Germany, ist
    überzeugt: "Es gibt wohl kaum Travelmanagerinnen und Travelmanager in
    Deutschland, die Bastian Gerlach nicht kennen. Ich freue mich sehr, ihn bei uns
    begrüßen zu dürfen. Mit seiner Expertise setzen wir die strategische
    Neuausrichtung unseres Commercial-Teams konsequent fort und stärken unsere
    Marktposition im B2B-Geschäft."

    Gerlach als Brückenbauer für Kundenbindung und Marktentwicklung

    Als gelernter Reiseverkehrskaufmann und Diplom-Marketingwirt bringt Bastian
    Gerlach fundierte Erfahrung und ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse
    der Branche mit. In seiner neuen Rolle wird er eine Schlüsselposition im
    direkten Dialog mit Travelmanagerinnen und Travelmanagern,
    Mobilitätsentscheiderinnen und Mobilitätsentscheidern sowie B2B-Kundinnen und
    -Kunden einnehmen und so maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen.

    Wechsel im Management

    Die Neubesetzung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung im Commercial-Team.
    Bastian Gerlach tritt die Nachfolge von Arno Wolf an, der die Leitung des
    Account Managements in den vergangenen zwei Jahren innehatte. Arno Wolf, seit
    1995 im Unternehmen, übernimmt künftig die Verantwortung für den
    Geschäftsbereich Replacement, ein Segment mit wachsender strategischer
    Bedeutung.

    Über die Europcar Mobility Group

    Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75
    Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden
    Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der
    Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein,
    einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht,
    angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat-
    und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw
    und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen
    Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister
    auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den
    neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die
    Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und
    Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw,
    Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger
    Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf
    dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes
    Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher
    Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für
    Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000
    Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar
    Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes
    Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige
    Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt
    werden).

    Mehr Informationen unter: http://www.europcar-mobility-group.com sowie
    https://www.europcar.de/de-de/p/newsroom

    Pressekontakt:

    Europcar Mobility Group Germany
    Miriam Grether
    Corporate Communications
    Telefon: +49 160 98272201
    E-Mail: mailto:presse@europcar.com

    Agentur Faktor 3 AG
    Team Europcar Mobility Group
    Kattunbleiche 35
    22041 Hamburg
    Tel.: +49 40 679446-0
    E-Mail: mailto:europcar@faktor3.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43591/6148051
    OTS: Europcar Mobility Group


    news aktuell
