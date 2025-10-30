Europcar Deutschland gewinnt Branchenexperten Bastian Gerlach zur Stärkung des B2B-Geschäfts (FOTO)
Hamburg (ots) - Die Europcar Mobility Group Deutschland verstärkt ihren
Commercial-Bereich und holt Bastian Gerlach als neuen Leiter des Key und
Regional Account Managements ins Führungsteam. Bastian Gerlach übernimmt die
Position zum 1. November 2025. Mit der Neubesetzung stellt das Unternehmen seine
Vertriebsstruktur im Geschäftskundenbereich neu auf, um den Fokus auf
langfristige Partnerschaften und nachhaltiges Wachstum zu legen.
Bastian Gerlach verfügt über langjährige Erfahrung und ein starkes Netzwerk in
der Geschäftsreisebranche. Zuvor war er 20 Jahre bei AirPlus International,
einem Dienstleister für die Zahlungsabwicklung von Geschäftsreisen, zuletzt als
Senior Strategic Account Manager.
Neuer Leiter sieht Europcar als Innovationsmotor
Bastian Gerlach freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich durfte in den letzten 20
Jahren vielfältige Erfahrungen sammeln und mir ein tiefes Branchenwissen
aneignen. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich neuen
beruflichen Herausforderungen zu widmen. Mit Europcar habe ich einen Arbeitgeber
gefunden, der genauso für Innovation und Weiterentwicklung brennt wie ich."
Timm Burmeister, Commercial Director der Europcar Mobility Group Germany, ist
überzeugt: "Es gibt wohl kaum Travelmanagerinnen und Travelmanager in
Deutschland, die Bastian Gerlach nicht kennen. Ich freue mich sehr, ihn bei uns
begrüßen zu dürfen. Mit seiner Expertise setzen wir die strategische
Neuausrichtung unseres Commercial-Teams konsequent fort und stärken unsere
Marktposition im B2B-Geschäft."
Gerlach als Brückenbauer für Kundenbindung und Marktentwicklung
Als gelernter Reiseverkehrskaufmann und Diplom-Marketingwirt bringt Bastian
Gerlach fundierte Erfahrung und ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse
der Branche mit. In seiner neuen Rolle wird er eine Schlüsselposition im
direkten Dialog mit Travelmanagerinnen und Travelmanagern,
Mobilitätsentscheiderinnen und Mobilitätsentscheidern sowie B2B-Kundinnen und
-Kunden einnehmen und so maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen.
Wechsel im Management
Die Neubesetzung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung im Commercial-Team.
Bastian Gerlach tritt die Nachfolge von Arno Wolf an, der die Leitung des
Account Managements in den vergangenen zwei Jahren innehatte. Arno Wolf, seit
1995 im Unternehmen, übernimmt künftig die Verantwortung für den
Geschäftsbereich Replacement, ein Segment mit wachsender strategischer
Bedeutung.
Über die Europcar Mobility Group
Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75
Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden
Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der
Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein,
einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht,
angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat-
und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw
und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen
Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister
auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den
neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die
Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und
Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw,
Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger
Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf
dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher
Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für
Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000
Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar
Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes
Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige
Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt
werden).
Mehr Informationen unter: http://www.europcar-mobility-group.com sowie
https://www.europcar.de/de-de/p/newsroom
