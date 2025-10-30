    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Redcare nähern sich Jahrestief - Experten optimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare-Aktien fallen auf Jahrestief bei 69,65 Euro.
    • Barclays und Metzler senken Kursziele deutlich ab.
    • Höhere Zuzahlungen könnten Online-Bestellungen fördern.
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Redcare fallen am Donnerstag weiter auf ihr Jahrestief bei 69,65 Euro zu. Gegen Mittag liegen die Papiere der Onlineapotheke 3,7 Prozent im Minus bei 73,40 Euro.

    Die Experten von Barclays und dem Bankhaus Metzler stutzten ihre Kursziele in ihren Resumes der Quartalszahlen vom Vortag. Beide bleiben mit 130 beziehungsweise 160 Euro allerdings weit über dem aktuellen Xetra-Niveau.

    Metzler-Experzte Felix Dennl senkte seine operativen Gewinnschätzungen bis 2027 prozentual zweistellig. Er geht dabei von geringerer Profitabilität und höheren Investitionen aus. Vom Ansinnen des Bundesgesundheitsministeriums, Kassenpatienten eine höhere Zuzahlung für Medikamente abzuverlangen, sieht er Redcare allerdings profitieren. Sollte es dazu kommen, dürfte die Akzeptanz von Online-Bestellungen auch im Arzneibereich schneller zunehmen, glaubt er./ag/jha/

    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,46 % und einem Kurs von 72,45 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -2,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 167,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +14,05 %/+197,64 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
