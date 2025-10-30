Redcare nähern sich Jahrestief - Experten optimistisch

Krass fand ich die indirekte Angabe, dass ohne Rx-Geschäft (nur in DE!) der Cashflow bereits >100 Mio. € betragen würde.





Aber diese Investitionen (die aktuell die Zahlen "verhageln" resp. "vernebeln") machen ja mehr als Sinn: es geht um einen 55 Mrd. € Markt und RDC hat aktuell erst etwa 1% (sic!) Marktanteil, also quasi "nix". Und die Marge - 5 mal höher als im Non-RX biz. Geil!





Schon in 2026 wird das Rx Geschäft immer mehr im Verhältnis zum Non-Rx Geschäft aufholen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Rx das Non-Rx biz überragt.





Also ich halte die Reinvestitionen der Cashflows angesichts dieser Sachlage für mehr als sinnvoll und gerechtfertigt. Wie man das kritisieren kann, ist mir schleierhaft. Da kommt man doch zwangsläufig auf die Idee, das solche Leute entweder die Sachlage nicht verstanden haben oder Shortseller sind, die verunsichern wollen...