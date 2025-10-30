AKTIE IM FOKUS
Redcare nähern sich Jahrestief - Experten optimistisch
- Redcare-Aktien fallen auf Jahrestief bei 69,65 Euro.
- Barclays und Metzler senken Kursziele deutlich ab.
- Höhere Zuzahlungen könnten Online-Bestellungen fördern.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Redcare fallen am Donnerstag weiter auf ihr Jahrestief bei 69,65 Euro zu. Gegen Mittag liegen die Papiere der Onlineapotheke 3,7 Prozent im Minus bei 73,40 Euro.
Die Experten von Barclays und dem Bankhaus Metzler stutzten ihre Kursziele in ihren Resumes der Quartalszahlen vom Vortag. Beide bleiben mit 130 beziehungsweise 160 Euro allerdings weit über dem aktuellen Xetra-Niveau.
Metzler-Experzte Felix Dennl senkte seine operativen Gewinnschätzungen bis 2027 prozentual zweistellig. Er geht dabei von geringerer Profitabilität und höheren Investitionen aus. Vom Ansinnen des Bundesgesundheitsministeriums, Kassenpatienten eine höhere Zuzahlung für Medikamente abzuverlangen, sieht er Redcare allerdings profitieren. Sollte es dazu kommen, dürfte die Akzeptanz von Online-Bestellungen auch im Arzneibereich schneller zunehmen, glaubt er./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,46 % und einem Kurs von 72,45 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -2,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 167,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +14,05 %/+197,64 % bedeutet.
Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
Krass fand ich die indirekte Angabe, dass ohne Rx-Geschäft (nur in DE!) der Cashflow bereits >100 Mio. € betragen würde.
Vor allem aber, warum Redcare nicht effiziente Strukturen aufbauen können soll, die langfristig attraktivere Fixkosten und damit bessere Margen aufweisen
Auf, auf, niemand hält sie auf. Wie lange müssen wir denn auf Fortschritte bei der Marge warten? Ich wünsche mir halt mal Meilensteine auf einer festen Zeitachse, wo ich dann vergleichen kann, ob soll und ist zusammenpassen. Sonst wache ich 2033 auf und muss dann feststellen, dass das Geschäftsmodell leider nie die Gewinnschwelle erreicht hat.
Slide 16ff. Have fun.