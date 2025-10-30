    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    JPMORGAN stuft Meta auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 875 auf 800 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für entscheidend hält Doug Anmuth in seinem Kommentar vom Donnerstag, der auch auf die nachbörslich negative Kursreaktion verweist, dass der Social-Media- und Technologieriese für 2026 nun nicht mehr mit ähnlich hohen, sondern mit deutlich höheren Investitionen als im laufenden Jahr plane. Das sei zwar angesichts des Branchentrends keine Überraschung. Die Kosten seien im Vergleich zu Google und Amazon aber sehr viel höher, da diese Unternehmen größer seien und anders als Meta über ein Cloud-Geschäft verfügten, mit dem sie das Thema Künstliche Intelligenz (KI) unmittelbar monetarisieren könnten./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:47 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 592EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Doug Anmuth
    Analysiertes Unternehmen: Meta
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 800
    Kursziel alt: 875
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


