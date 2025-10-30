    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    RBC stuft Adidas auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Resume nochmals näher mit den Drittquartalszahlen, die trotz einer ausgelösten Aktien-Talfahrt eigentlich in etwa die Erwartungen erfüllt hätten. Er geht davon aus, dass vorsichtige Aussagen des Managements zum Ausblick der Grund dafür waren. Seine Anlagethese bleibt aber unverändert. Dadhania erwartet 2026 ein weiterhin gesundes Umsatz- und Gewinnwachstum, auch dank der Fußball-Weltmeisterschaft./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:26 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 166,6EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 210
    Kursziel alt: 210
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


