    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIE IM FOKUS

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aixtron mit Kurssprung - Vorsichtiger Optimismus für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron-Aktien steigen um 5,5 % auf 13,48 Euro.
    • Hoffnungen auf Wachstum durch Solar- und LED-Industrie.
    • Analysten sehen positives Potenzial für 2026 und 2027.
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron mit Kurssprung - Vorsichtiger Optimismus für 2026
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben am Donnerstag von womöglich etwas aufgehellten Aussichten für den Halbleiterindustrie-Ausrüster profitiert. Am späten Vormittag notierten die Papiere 5,5 Prozent höher bei 13,48 Euro und lagen damit an der Spitze des MDax . Für das Jahr 2025 steht allerdings immer noch ein Kursminus mehr als 11 Prozent auf dem Zettel.

    Aixtron hofft mit Blick auf das Jahr 2026 auf etwas Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie. Es gebe erste Anzeichen für Reinvestitionen in Solar- und LED-Anwendungen durch die Hersteller, hieß es im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Resultate für das dritte Quartal. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Oktober vorläufige Quartalszahlen vorgelegt und wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung die Jahresziele gesenkt. Diese Ziele sowie die bereits bekannten Eckdaten wurden nun bestätigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.864,88€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.050,38€
    Basispreis
    1,95
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    JPMorgan-Analyst Craig McDowell sieht im Quartalsbericht Hinweise auf einige positive Entwicklungen. So spricht Aixtron davon, dass der weitere Ausbau von KI-Rechenzentren ein Treiber für die Nachfrage nach Anlagen im Bereich Optoelektronik bleibt.

    Experte Abed Jarad von MWB Research sprach von einer anhaltenden Schwäche im Bereich der Leistungselektronik, lobte aber den beeindruckenden Cashflow von Aixtron. Mit einer gesünderen Bilanz und einer normalisierten Kostenbasis dürfte 2026 ein Übergangsjahr sein, bevor 2027 ein spürbarer Volumenanstieg zu erwarten sei. Er betrachtet das aktuelle Kursniveau als attraktiven Einstiegspunkt in die nächste Wachstumsphase des "klaren Branchenführers". Ab dem zweiten Halbjahr 2026 könnte die Bewertung wieder zulegen, wenn sich KI-Rechenzentren-bezogene Aufträge so langsam materialisierten./edh/mis

    AIXTRON

    +6,72 %
    -1,20 %
    -15,17 %
    -14,89 %
    -14,52 %
    -49,67 %
    +36,22 %
    +120,81 %
    +126,07 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 29.920 auf Ariva Indikation (30. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -1,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,55 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -12,70 %/+9,13 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Aixtron mit Kurssprung - Vorsichtiger Optimismus für 2026 Die Aktien von Aixtron haben am Donnerstag von womöglich etwas aufgehellten Aussichten für den Halbleiterindustrie-Ausrüster profitiert. Am späten Vormittag notierten die Papiere 5,5 Prozent höher bei 13,48 Euro und lagen damit an der Spitze des …