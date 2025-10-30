Redcare Pharmacy - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,08 % - 30.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Redcare Pharmacy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,08 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Redcare Pharmacy Aktionäre einen Verlust von -27,12 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -2,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,07 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Redcare Pharmacy einen Rückgang von -41,43 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,95 % 1 Monat +4,07 % 3 Monate -27,12 % 1 Jahr -47,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie. Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der hohen Verluste und der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, während andere das Wachstumspotenzial im Rx-Markt betonen. Es wird auch die Transparenz der Finanzkennzahlen und die Effizienz der Investitionen kritisch hinterfragt. Zudem wird auf die saisonalen Schwankungen der Bestellzahlen hingewiesen, die die Umsatzentwicklung beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,50 Mrd.EUR wert.

Aktien von Redcare fallen am Donnerstag weiter auf ihr Jahrestief bei 69,65 Euro zu. Gegen Mittag liegen die Papiere der Onlineapotheke 3,7 Prozent im Minus bei 73,40 Euro. Die Experten von Barclays und dem Bankhaus Metzler stutzten ihre …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.