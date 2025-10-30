    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Eli Lilly mit Umsatzsprung von 54 % – Aktie zündet

    Eli Lilly meldet ein starkes Quartal: Der Umsatz steigt um 54 Prozent, getrieben durch Mounjaro und Zepbound. Neue Studienerfolge und eine FDA-Zulassung stärken die Pipeline des Pharmakonzerns.

    • Umsatz steigt um 54% durch Mounjaro und Zepbound.
    • Positive Studienergebnisse stärken die Medikamentepipeline.
    • FDA-Zulassung für Inluriyo und Produktionsausbau geplant.
    Foto: Sascha Lotz/dpa

    Eli Lilly hat im dritten Quartal 2025 einen kräftigen Umsatzsprung erzielt. Der Pharmakonzern meldete ein Plus von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Haupttreiber waren erneut die hohen Absatzzahlen der Medikamente Mounjaro und Zepbound, die beide zur Behandlung von Diabetes und Adipositas eingesetzt werden.

    Der Gewinn pro Aktie stieg sowohl auf berichteter als auch auf bereinigter Basis. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und erwartet nun höhere Erlöse sowie einen steigenden Gewinn pro Aktie.

    Zu den Fortschritten in der Pipeline gehören positive Ergebnisse aus vier Phase-3-Studien mit dem Wirkstoff Orforglipron, der bei Typ-2-Diabetes und Adipositas eingesetzt werden soll. Bis Ende des Jahres will Eli Lilly weltweit Zulassungsanträge für die Behandlung von Adipositas einreichen.

    Darüber hinaus erhielt das Unternehmen von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für Inluriyo (Imlunestrant), ein Medikament zur Behandlung bestimmter Formen von fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs.

    Auch beim Ausbau der Produktionskapazitäten kommt Eli Lilly voran. Der Konzern kündigte zwei neue Standorte in den Vereinigten Staaten an und erweitert gleichzeitig seinen bestehenden Standort in Deutschland.

    "Wir haben Orforglipron in vier weiteren Phase-3-Studien vorangetrieben und werden bis Jahresende Zulassungsanträge für Adipositas einreichen. Zudem haben wir mit der FDA-Zulassung für Inluriyo einen wichtigen Fortschritt in unserer Pipeline erzielt. Wir bauen unsere Produktionskapazitäten weiter aus, mit neuen Werken in den USA und einer Erweiterung unseres Standorts in Deutschland", sagte Vorstandschef David Ricks

    Bei Anlegern kommen die Zahlen und Worte gut an. Die Aktie macht einen Sprung nach oben.

    Eli Lilly

    +4,85 %
    0,00 %
    +13,23 %
    +5,40 %
    -17,11 %
    +93,19 %
    +522,47 %
    +836,78 %
    +4.724,54 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,70 % und einem Kurs von 749,9EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:06 Uhr) gehandelt.



