Führung im Stresstest
Autoritäre Vorgesetzte verlieren Mitarbeiter
Freiburg (ots) -
- Aktuelle Studie "Leadership Monitor" analysiert Führungsstile auf ihre
Krisentauglichkeit
- Kooperativ führende Vorgesetzte lotsen ihre Unternehmen besser durch Krisen
als autoritäre
- Drohende Fluktuation: Autoritäre Vorgesetzte sind für 43 % der Mitarbeitenden
ein Kündigungsgrund
Die These, dass Teams in wirtschaftlichen Krisenzeiten mit harter Hand besser
geführt werden, erweist sich als unzutreffender Mythos . Vielmehr verlieren
derart geführte Unternehmen derzeit mehr Mitarbeitende als andere und sind aus
Sicht ihrer Belegschaften weniger erfolgreich in der Krisenbewältigung .
Die These, dass Teams in wirtschaftlichen Krisenzeiten mit harter Hand besser
geführt werden, erweist sich als unzutreffender Mythos . Vielmehr verlieren
derart geführte Unternehmen derzeit mehr Mitarbeitende als andere und sind aus
Sicht ihrer Belegschaften weniger erfolgreich in der Krisenbewältigung .
So lautet das Ergebnis des aktuellen Leadership-Monitors von HR WORKS
(https://www.hrworks.de/downloads/leadership-monitor-2025/) , einer
repräsentativen Studie, für die 2.083 Beschäftigte in Unternehmen jeder
Größenordnung zum Führungsstil bei ihrem Arbeitgeber befragt wurden. Demnach
erweist sich kooperative Führungsarbeit aus Sicht der Mitarbeitenden als fast
dreimal so wirksam wie autoritäre. So schätzen sie nahezu zwei Drittel der
Befragten (65 %) als einen erfolgreichen Weg zur Bewältigung von Krisen ein, was
gerade einmal 24 % bei einem eher autoritären Führungsstil so sehen. Zudem
denken derzeit 37 % aller Beschäftigten , die einen autoritären Vorgesetzten
haben, genau aus diesem Grund über einen Arbeitgeberwechsel nach. Zum Vergleich:
Im Gegenmodell einer kooperativen Führung sind das gerade einmal 11 %.
Kooperative Vorgesetzte sind entscheidungsfreudiger, wertschätzender und
konsequenter
"In Krisenzeiten auf autoritäre Führung zu setzen, ist ein Irrtum. Das zeigen
auch unsere Studienergebnisse: Nur wer Teams Vertrauen schenkt und sie an
Entscheidungen beteiligt, schafft die Basis für Effizienz, Innovation und
wirtschaftlichen Erfolg" , sagt Ivana Baumann , Director HR & Recruiting bei HR
WORKS zu den Ergebnissen der Befragung.
Was diese Einschätzung unterstreicht: Die Studienergebnisse zeigen, dass nur
weniger als ein Drittel der Beschäftigten in "schnellen Entscheidungen" einen
wirksamen Vorteil autoritärer Führung sieht. Ganz anders die Werte für
kooperative Führungsarbeit : 82 % der Befragten erleben derartige Führungskräfte
als entscheidungsfreudiger , 87 % als lösungsorientierter . Auch in
Kommunikations- und Kompetenzdimensionen wie aktives Zuhören (86 % versus 44 %),
Wertschätzung (83 % versus 34 %) und Konsequenz (76 % versus 48 %) werden
kooperative Vorgesetzte deutlich besser bewertet als autoritäre.
Drohende Fluktuation: Autoritäre Führung kostet Unternehmen drei Mal so viel
Mitarbeitende
Ein weiterer Grund, warum Unternehmen eine autoritäre Führungspraxis auch in der
Drohende Fluktuation: Autoritäre Führung kostet Unternehmen drei Mal so viel
Mitarbeitende
Ein weiterer Grund, warum Unternehmen eine autoritäre Führungspraxis auch in der
