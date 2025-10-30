Autoritäre Vorgesetzte verlieren Mitarbeiter

Freiburg (ots) -



- Aktuelle Studie "Leadership Monitor" analysiert Führungsstile auf ihre

Krisentauglichkeit

- Kooperativ führende Vorgesetzte lotsen ihre Unternehmen besser durch Krisen

als autoritäre

- Drohende Fluktuation: Autoritäre Vorgesetzte sind für 43 % der Mitarbeitenden

ein Kündigungsgrund



Die These, dass Teams in wirtschaftlichen Krisenzeiten mit harter Hand besser

geführt werden, erweist sich als unzutreffender Mythos . Vielmehr verlieren

derart geführte Unternehmen derzeit mehr Mitarbeitende als andere und sind aus

Sicht ihrer Belegschaften weniger erfolgreich in der Krisenbewältigung .





So lautet das Ergebnis des aktuellen Leadership-Monitors von HR WORKS(https://www.hrworks.de/downloads/leadership-monitor-2025/) , einerrepräsentativen Studie, für die 2.083 Beschäftigte in Unternehmen jederGrößenordnung zum Führungsstil bei ihrem Arbeitgeber befragt wurden. Demnacherweist sich kooperative Führungsarbeit aus Sicht der Mitarbeitenden als fastdreimal so wirksam wie autoritäre. So schätzen sie nahezu zwei Drittel derBefragten (65 %) als einen erfolgreichen Weg zur Bewältigung von Krisen ein, wasgerade einmal 24 % bei einem eher autoritären Führungsstil so sehen. Zudemdenken derzeit 37 % aller Beschäftigten , die einen autoritären Vorgesetztenhaben, genau aus diesem Grund über einen Arbeitgeberwechsel nach. Zum Vergleich:Im Gegenmodell einer kooperativen Führung sind das gerade einmal 11 %.Kooperative Vorgesetzte sind entscheidungsfreudiger, wertschätzender undkonsequenter"In Krisenzeiten auf autoritäre Führung zu setzen, ist ein Irrtum. Das zeigenauch unsere Studienergebnisse: Nur wer Teams Vertrauen schenkt und sie anEntscheidungen beteiligt, schafft die Basis für Effizienz, Innovation undwirtschaftlichen Erfolg" , sagt Ivana Baumann , Director HR & Recruiting bei HRWORKS zu den Ergebnissen der Befragung.Was diese Einschätzung unterstreicht: Die Studienergebnisse zeigen, dass nurweniger als ein Drittel der Beschäftigten in "schnellen Entscheidungen" einenwirksamen Vorteil autoritärer Führung sieht. Ganz anders die Werte fürkooperative Führungsarbeit : 82 % der Befragten erleben derartige Führungskräfteals entscheidungsfreudiger , 87 % als lösungsorientierter . Auch inKommunikations- und Kompetenzdimensionen wie aktives Zuhören (86 % versus 44 %),Wertschätzung (83 % versus 34 %) und Konsequenz (76 % versus 48 %) werdenkooperative Vorgesetzte deutlich besser bewertet als autoritäre.Drohende Fluktuation: Autoritäre Führung kostet Unternehmen drei Mal so vielMitarbeitendeEin weiterer Grund, warum Unternehmen eine autoritäre Führungspraxis auch in der