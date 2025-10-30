    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilendi AktievorwärtsNachrichten zu Bilendi

    Führung im Stresstest

    Autoritäre Vorgesetzte verlieren Mitarbeiter

    Freiburg (ots) -

    - Aktuelle Studie "Leadership Monitor" analysiert Führungsstile auf ihre
    Krisentauglichkeit
    - Kooperativ führende Vorgesetzte lotsen ihre Unternehmen besser durch Krisen
    als autoritäre
    - Drohende Fluktuation: Autoritäre Vorgesetzte sind für 43 % der Mitarbeitenden
    ein Kündigungsgrund

    Die These, dass Teams in wirtschaftlichen Krisenzeiten mit harter Hand besser
    geführt werden, erweist sich als unzutreffender Mythos . Vielmehr verlieren
    derart geführte Unternehmen derzeit mehr Mitarbeitende als andere und sind aus
    Sicht ihrer Belegschaften weniger erfolgreich in der Krisenbewältigung .

    So lautet das Ergebnis des aktuellen Leadership-Monitors von HR WORKS
    (https://www.hrworks.de/downloads/leadership-monitor-2025/) , einer
    repräsentativen Studie, für die 2.083 Beschäftigte in Unternehmen jeder
    Größenordnung zum Führungsstil bei ihrem Arbeitgeber befragt wurden. Demnach
    erweist sich kooperative Führungsarbeit aus Sicht der Mitarbeitenden als fast
    dreimal so wirksam wie autoritäre. So schätzen sie nahezu zwei Drittel der
    Befragten (65 %) als einen erfolgreichen Weg zur Bewältigung von Krisen ein, was
    gerade einmal 24 % bei einem eher autoritären Führungsstil so sehen. Zudem
    denken derzeit 37 % aller Beschäftigten , die einen autoritären Vorgesetzten
    haben, genau aus diesem Grund über einen Arbeitgeberwechsel nach. Zum Vergleich:
    Im Gegenmodell einer kooperativen Führung sind das gerade einmal 11 %.

    Kooperative Vorgesetzte sind entscheidungsfreudiger, wertschätzender und
    konsequenter

    "In Krisenzeiten auf autoritäre Führung zu setzen, ist ein Irrtum. Das zeigen
    auch unsere Studienergebnisse: Nur wer Teams Vertrauen schenkt und sie an
    Entscheidungen beteiligt, schafft die Basis für Effizienz, Innovation und
    wirtschaftlichen Erfolg" , sagt Ivana Baumann , Director HR & Recruiting bei HR
    WORKS zu den Ergebnissen der Befragung.

    Was diese Einschätzung unterstreicht: Die Studienergebnisse zeigen, dass nur
    weniger als ein Drittel der Beschäftigten in "schnellen Entscheidungen" einen
    wirksamen Vorteil autoritärer Führung sieht. Ganz anders die Werte für
    kooperative Führungsarbeit : 82 % der Befragten erleben derartige Führungskräfte
    als entscheidungsfreudiger , 87 % als lösungsorientierter . Auch in
    Kommunikations- und Kompetenzdimensionen wie aktives Zuhören (86 % versus 44 %),
    Wertschätzung (83 % versus 34 %) und Konsequenz (76 % versus 48 %) werden
    kooperative Vorgesetzte deutlich besser bewertet als autoritäre.

    Drohende Fluktuation: Autoritäre Führung kostet Unternehmen drei Mal so viel
    Mitarbeitende

    Ein weiterer Grund, warum Unternehmen eine autoritäre Führungspraxis auch in der
    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
